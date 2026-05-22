Confira as farmácias de plantão no período noturno, domingos e feriados em Anchieta

today22 de maio de 2026 remove_red_eye36

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a nova escala de funcionamento das farmácias e drogarias do município para atendimento no período noturno, aos domingos e feriados.

A medida garante que a população tenha acesso a medicamentos e serviços farmacêuticos também fora do horário comercial, com estabelecimentos funcionando em sistema de plantão, conforme previsto na Portaria nº 031/2026.

A escala é válida até 22 de outubro de 2026 e contempla farmácias localizadas em diferentes regiões do município. De acordo com a Secretaria de Saúde, as farmácias que não estiverem de plantão deverão afixar, em local visível, informações indicando qual estabelecimento estará funcionando após as 22h, além dos atendimentos aos domingos e feriados.

A gerente de Vigilância de Saúde Josiane Soneghet destacou a importância da escala para garantir assistência à população. “Essa organização é fundamental para assegurar que os moradores tenham acesso a medicamentos e atendimento farmacêutico em horários alternativos, principalmente em situações de urgência e necessidade”, ressaltou.

Confira as farmácias de plantão em Anchieta (Maio):

12/05 (terça-feira) — Drogarias Totivida

13/05 (quarta-feira) — Farmácia Morena

14/05 (quinta-feira) — Ideal Farma

15/05 (sexta-feira) — Farmácia Preço Baixo

16/05 (sábado) — Farmácia Leopoldinense

17/05 (domingo) — Farmes

18/05 (segunda-feira) — Farmácia Indiana

19/05 (terça-feira) — KMC Farma

20/05 (quarta-feira) — Litoral Farma

21/05 (quinta-feira) — Pharma Drogaria

22/05 (sexta-feira) — Drogaria Alvorada

23/05 (sábado) — Drogaria Pai & Filho

24/05 (domingo) — Farmácia Brambati

25/05 (segunda-feira) — Drogaria da Praça São Pedro

26/05 (terça-feira) — Ellofarma

27/05 (quarta-feira) — Ellofarma Centro

28/05 (quinta-feira) — Drogaria Guida

29/05 (sexta-feira – Farma Popular

30/05 (sábado) – Drogarias Totivida

31/05 (domingo) – Farmácia Morena

Veja a escala completa aqui: https://www.anchieta.es.gov.br/saude/pagina/1124/plantao-das-farmacias-e-drogarias