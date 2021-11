DHPP Cariacica prende alvo número um após campana de quatro horas

A equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, com o apoio da equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu o alvo número um do município, depois de uma campana de cerca de quatro horas. O suspeito de 33 anos foi preso na madrugada desse domingo (14), em frente a uma casa de shows, no bairro Rio Branco, em Cariacica, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por homicídio.



“Este indivíduo era considerado o alvo número um da nossa unidade, pois nossas investigações indicam que ele está por trás de diversos ataques registrados no município de Cariacica. Ele atuava como chefe do tráfico de drogas em Padre Gabriel e, com o objetivo de eliminar rivais, promovia ataques armados que perturbavam a população”, relatou o titular da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica, Eduardo Khaddour.



O homem foi conduzido ao Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e, após o procedimento, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Prisões como esta são fruto das investigações da DHPP de Cariacica e resultam na redução do índice de homicídios no município. De janeiro a outubro de 2021, o município acumula redução de 25% nos homicídios, com relação ao mesmo período do ano passado.



“Em Cariacica, estamos revertendo um quadro, com um trabalho focado nos principais grupos criminosos do município e, hoje, a gente pode garantir que os elementos que atuam no crime no município, se não estão presos, estão com mandado de prisão por homicídio. Este é um trabalho diário e extenuante da nossa equipe, que vem alcançando esses resultados”, disse Khaddour.

por Camila Ferreira