DHPP da Serra desarticula um dos grupos criminosos mais violentos do município

27 de outubro de 2021

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra prendeu quatro pessoas e desarticulou um dos grupos criminosos mais violentos do município. Os detidos têm 18, 20, 23 e 35 anos e foram presos ao longo de dois meses, nos bairros André Carloni, Carapina Grande e Valparaíso, na Serra. As informações foram divulgadas, nessa terça-feira (26), em entrevista coletiva.

Os levantamentos da DHPP Serra tiveram início a partir do homicídio ocorrido no dia 21 de julho deste ano, na Estrada de Queimados, também na Serra, quando Delcimar Cardoso Júnior, de 17 anos, foi morto a tiros. Com o desenrolar das investigações, ficou constatado que o grupo criminoso, autodenominado “Tropa do Mantém”, está envolvido em, pelo menos, mais dois homicídios cometidos na Serra e mantém ligações com outros grupos criminosos.

“Essas prisões representam a desarticulação de uma associação criminosa que agia na Serra e se associou a um traficante de altíssima periculosidade de Santa Maria de Jetibá e, além de atuarem no tráfico de drogas, trocavam homicídios. O traficante de Santa Maria de Jetibá vinha matar aqui na Serra, enquanto traficantes de Serra cometiam homicídios em Santa Maria. Isso, com o objetivo de dificultar as investigações, mas a DHPP da Serra chegou a esses indivíduos e também ajudou a elucidar homicídios em Santa Maria de Jetibá”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

Crime e prisões

Segundo as investigações, cinco pessoas participaram do homicídio de Delcimar, sendo quatro adultos e um menor de idade, todos membros da “Tropa do Mantém” e envolvidos com o tráfico de drogas. O motivo para o crime seriam roubos cometidos por Delcimar nos bairros André Carloni e Carapina Grande.

O rapaz foi morto por volta das 11 horas da noite de 21 de julho. De acordo com o Inquérito Policial, o suspeito de 20 anos dirigia o carro usado no crime e, junto com os suspeitos de 18 e 23 anos, levou a vítima, de carro, até a localidade conhecida como ‘Copão’, em Carapina Grande. Neste local, o suspeito de 35 anos e outro, de 17, entraram no carro, ambos armados.

“No trajeto de oito quilômetros até o local do crime, eles foram pisando e batendo na vítima, que estava deitada no tapete do banco de trás. Já no local da execução, o suspeito de 35 anos desembarcou do veículo segurando a vítima pelo pescoço, andou poucos metros e efetuou o primeiro disparo, encostando a arma no rosto da vítima, que caiu ao chão. Em seguida, o adolescente efetuou mais 12 disparos e, para finalizar, o suspeito de 35 anos efetuou um último disparo, na cabeça”, relatou o titular da DHPP Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.

O delegado também destacou a frieza dos acusados: “logo após o crime, os cinco indivíduos retornaram para o bairro Carapina Grande e ficaram bebendo e se divertindo até 5 horas da manhã. Inclusive, os atiradores demonstram frieza e debocham da situação, em áudios enviados em grupo de whatsapp, logo após o crime”.

As investigações tiveram início logo após o fato. O primeiro a ser preso foi o suspeito de 23 anos, localizado pela equipe da DHPP da Serra cerca de quatro horas após o crime, no bairro André Carloni. No dia 17 de agosto, os policiais flagraram o suspeito de 18 anos em um ponto de tráfico de drogas em Carapina Grande, e com ele foram apreendidas maconha e cocaína. Em 23 de agosto, uma operação no bairro Valparaíso resultou na prisão do investigado de 35 anos, que estava em posse de uma pistola e, segundo as investigações, atuava no tráfico em Santa Maria de Jetibá e tentava expandir suas atividades para a Serra.

A última prisão ocorreu no dia 15 de setembro, quando a equipe da DHPP Serra cumpriu mandado de prisão em desfavor do suspeito de 20 anos, detido em André Carloni. A Delegacia chegou a representar pela internação do adolescente de 17 anos, mas ele acabou assassinado no dia 27 de agosto, no bairro Carapina Grande. Um sexto envolvido, de 31 anos, está foragido. Ele é considerado o chefe do grupo criminoso e tem mandado de prisão preventiva em aberto.

Todos são réus no processo que tramita na 3ª Vara Criminal da Serra, de competência do júri. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

por Camila Ferreira