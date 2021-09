DHPP prende três homens acusados de serem autores de homicídio na Serra

today21 de setembro de 2021 remove_red_eye20

Três homens foram presos pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, suspeitos de matar a tiros um homem de 22 anos, no bairro André Carloni, na Serra, no dia 15 de junho deste ano. As investigações apontam que a motivação do crime está relacionada à disputa do tráfico de drogas entre os bairros André Carloni e Carapina Grande, no mesmo município. Um suspeito continua foragido.

As investigações apontam que tudo começou no dia 12 de abril deste ano quando houve uma troca de tiros entre traficantes rivais na praça do bairro André Carloni, mas ninguém ficou ferido. No dia 13 de abril, um homem de 32 anos, que está foragido, mandou um áudio para moradores do bairro, insinuando que haveria um ataque, fato este que não aconteceu. Posteriormente, no dia 15 de junho, houve o homicídio.

De acordo com o titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, as prisões ocorreram em operações distintas realizadas pela DHPP Serra, sendo a primeira, de um homem de 23 anos, no bairro André Carloni, na Serra, no dia 22 de julho.

“Ele é acusado de ser um dos executores. Fizemos outra prisão no bairro Valparaíso, no mesmo município, contra um homem de 35 anos, acusado de levar um homem de 18 anos, que ludibriou a vítima, ao local do crime. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 36 munições do mesmo calibre e uma quantia de dinheiro. Já a última prisão, foi do jovem de 18 anos, no bairro André Carloni, no dia 28 de agosto. Ele era amigo da vítima e marcou um encontro para que ela fosse executada”, conta o delegado.

Ainda de acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, meia hora antes do crime, os quatro acusados arquitetaram a ação e dividiram tarefas entre eles. O jovem de 18 anos, que era amigo da vítima, ficou responsável de marcar um encontro com ela e segurá-la até a chegada dos executores. Já o homem de 35 anos, além de levar o jovem, ficou monitorando ele e a vítima e passava informações para os dois executores de 23 e 32 anos.

Em posse das informações, os atiradores foram de bicicleta até o condomínio, pularam o muro e executaram a vítima com 27 disparos e fugiram. Após o crime, o jovem de 18 anos se refugiou no bairro Andorinhas, em Vitória, onde participou de vários encontros armados na Capital.

Os quatro acusados foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Eles já são réus no processo.

por Matheus Zardini