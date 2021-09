DHPP realiza operação e impede possível homicídio em Cariacica

today24 de setembro de 2021 remove_red_eye32

Um homem de 20 anos foi preso, em flagrante delito, pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, no bairro Alzira Ramos, no mesmo município, na manhã desta sexta-feira (24). Após receberem informações de que indivíduos estariam planejando a execução de um integrante de um grupo rival na disputa pelos pontos de tráfico de drogas, as equipes da DHPP – CAR deslocaram-se para o bairro. Durante a ação foi apreendida uma arma calibre 38, além de um traje camuflado, conhecido como Traje Ghillie.



A equipe recebeu a informação, nesta sexta-feira (24), e elaborou estratégias para evitar que o crime acontecesse. Foi realizado um cerco no imóvel suspeito, com o objetivo de coibir qualquer tentativa de fuga dos suspeitos.



“Conseguimos entrar no imóvel e encontramos o suspeito na posse de uma arma de fogo (revólver calibre 38), municiada, e um Traje Ghillie completo, que é uma roupa utilizada para se camuflar entre folhagens secas, usada em ataques que o grupo comete contra seus inimigos e desafetos”, conta o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour.



Ele foi encaminhado à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e, como não pagou fiança, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). As investigações sobre o suposto ataque continuam em andamento.

por Matheus Zardini