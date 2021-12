DHPP recaptura foragido e apreende 500 pinos de cocaína em Vila Velha

A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha realizou, nesta segunda-feira (27), uma operação no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Durante a ação, uma pessoa foragida do sistema prisional foi recapturada e os policiais apreenderam 500 pinos de cocaína, que estavam em um terreno baldio.



A equipe da Divisão realizou diversas incursões no bairro para qualificar pessoas que possam estar envolvidas nos conflitos e de alguns homicídios que ocorreram na região. Em um determinado momento, os policiais encontraram um grupo de jovens que, ao ver a equipe, fugiu entrando em um terreno.



Durante uma busca na região, os policiais localizaram uma mochila no meio de uma vegetação, com 500 pinos de cocaína. Além disso, foi dado cumprimento de um mandado de prisão de recaptura contra um homem de 19 anos.“A equipe foi até a residência, onde localizou o suspeito. No primeiro momento, ele se apresentou com o nome do seu irmão. Entretanto, depois de ser questionado pelo nome, assumiu quem era e que estava foragido”, contou o adjunto da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, delegado Alan Moreno.



O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à DHPP de Vila Velha. Contra ele, foi dado cumprimento ao mandado e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

