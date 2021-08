Dia D contra Covid-19 | Mais de 200 mil doses para pessoas acima de 18 anos sábado (21)

O Governo do Espírito Santo, em um esforço conjunto da Secretaria da Saúde (Sesa) com as secretarias municipais, realiza neste sábado (21), o Dia D de mobilização para a vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19) em todo território capixaba. De maneira homogênea, os 78 municípios poderão avançar na imunização dos jovens acima dos 18 anos.

Nesta quarta-feira (18), o governador do Estado, Renato Casagrande, por meio das redes sociais, informou que mais de 200 mil doses serão destinadas à ação.

“Chegou a vez da juventude. Neste sábado (21), disponibilizaremos 213 mil vacinas para 1ª dose do público acima de 18 anos em todos os municípios capixaba. Vamos lá, turma! Chame seus amigos e vamos juntos fazer a nossa parte. Só assim vamos vencer essa luta e salvar vidas”, disse Renato Casagrande.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a expectativa é que o Dia D contra a Covid-19 seja um marco de todas as campanhas de vacinação já desenvolvidas no Espírito Santo.

“Teremos o grande dia de mobilização capixaba contra a pandemia da Covid-19 para poder, em todos os municípios, bater um grande recorde de aplicação diária das vacinas. Convidamos toda a população que faça a adesão ao início do esquema vacinal. A primeira oportunidade de se vacinar. Vacine-se, porque as vacinas são as principais medidas garantidoras da proteção contra a doença e da proteção à vida. E de fato iremos avançar para permitir que o Estado seja um dos primeiros a concluir a vacinação da D1 na população adulta”, informou o secretário.

Operacionalização do Dia D

Com o intuito de iniciar novos esquemas e ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 da população de 18 anos ou mais em todo Espírito Santo, a Secretaria da Saúde vai disponibilizar aos 78 municípios capixabas cerca de 213 mil doses de imunizantes para aplicação, neste sábado (21). Confira a tabela clicando aqui.

A distribuição às regionais de Saúde e aos municípios da Região Metropolitana teve início, na manhã desta quarta-feira (18), e cada cidade receberá o quantitativo de acordo com a sua capacidade operacional.

“Realizamos um levantamento com as secretarias municipais de saúde sobre a capacidade operacional de cada cidade para a destinação do número de doses, ou seja, relacionado à infraestrutura, ao quantitativo de profissionais e de quantas doses tem capacidade de aplicar em um dia de ação”, destacou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

A coordenadora informou ainda que o Dia D não se limitará apenas à população de cada cidade, podendo haver a contribuição de demais municípios no apoio de macrorregiões. A população pode buscar municípios vizinhos – não apenas o de residência – para receber a dose.

A cidade de Viana, por exemplo, receberá cerca de 8 mil doses de forma a contribuir com a vacinação da população da Grande Vitória. “É um município que com o projeto Viana Vacinada está bastante adiantado na cobertura vacinal de sua população, e como tem uma boa estrutura, aproveitará sua capacidade para auxiliar as demais cidades da região”, explicou.

O acesso à vacinação será mediante agendamento, que deverá ser feito pelo sistema disponível, seja por site próprio ou por meio da plataforma Vacina e Confia daqueles municípios que aderiram ao sistema. E cada município fará a divulgação dos pontos de vacinação em seu território.

Até esta quarta-feira (17), 33 municípios já haviam adotado o sistema de agendamento estadual, são eles: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Guarapari, Ibatiba, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São Mateus, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão e Vila Velha.

Novos pontos de vacinação

A Secretaria da Saúde (Sesa), em articulação com as secretarias municipais, disponibilizará novos pontos de vacinação para a população. A princípio, cerca de 11 unidades estaduais serão colocadas à disposição, entretanto, o processo está em organização para o levantamento adequado do número de profissionais a serem disponibilizados a atuarem no dia D.

Havendo o fechamento do número de unidades hospitalares e de profissionais, o texto será atualizado.

Próximas remessas de vacinas

Para o dia de mobilização para a vacinação contra a Covid-19, a Secretaria da Saúde disponibilizará aos municípios capixabas mais de 200 mil doses como estratégia em avançar na aplicação da D1 em uma nova faixa etária de forma homogênea em todo território.

Com a expectativa de chegada de nova remessa de vacinas por parte do Ministério da Saúde ao longo da próxima semana, essa será incorporada à continuidade da vacinação do público por faixa etária e à aplicação da D2.