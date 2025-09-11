“Dia D de Recolhimento de Lixo Eletrônico” acontece em Guarapari neste sábado (13)

Neste sábado, 13 de setembro, Guarapari recebe o “Dia D de Recolhimento de Lixo Eletrônico”, um evento essencial para a preservação ambiental.

A ação acontecerá na Praça da Paz, na Praia do Morro, das 8h às 12h, e convida toda a população a descartar corretamente equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores, TVs, notebooks, tablets, carregadores, DVDs, CPUs, modens e outros aparelhos.

O projeto, que teve início em 2022, é uma parceria entre o Lions Club, a ASSCAMARG, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Guarapari, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a OGD Reciclagem Digital.

A ASSCAMARG realiza a coleta dos resíduos, seja seguindo rotas pré-definidas ou conforme a solicitação individual, garantindo a destinação correta dos materiais. O valor arrecadado é revertido integralmente para a associação, promovendo inclusão social e geração de renda.

Adriana Guimarães, coordenadora do projeto, reforça a importância da parceria:

“No projeto, a ASSCAMARG trabalha de duas formas: seguindo rotas definidas ou realizando a coleta conforme a solicitação de cada pessoa. Também realizamos a coleta nas empresas que solicitam o serviço. Todo o valor arrecadado com essa coleta é revertido para a associação, fortalecendo a comunidade de catadores”.

Ela ainda ressaltou que o Lions Club fomentou esse projeto por entender a extrema importância de termos uma cidade ecologicamente equilibrada, “com o resíduo tendo sua destinação correta, gerando renda e fomentando essa parceria socioeconômica que tanto valoriza o nosso município”.

Vanessa Cecatto, Secretária Municipal de Meio Ambiente, destaca, “esse evento é fundamental para conscientizar a população sobre o descarte correto dos resíduos eletrônicos, prevenindo a contaminação do meio ambiente e promovendo a reciclagem que gera emprego e renda. O “Dia D de Recolhimento de Lixo Eletrônico” reafirma o compromisso de Guarapari com a sustentabilidade”.

Além disso, a Secretaria de Esportes apoia o evento reforçando a união entre diferentes setores da gestão municipal para garantir o bem-estar da comunidade e a proteção ambiental.

A população está convidada a participar deste importante momento.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (27) 99839-0015.