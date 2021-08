Dia D | Serra lidera o ranking de vacinação contra a Covid-19

Foram dias de programação. Até 10 horas de vacinação. E uma união de forças que contou com a atuação em massa dos profissionais da saúde da Serra, do Estado, da Multivix-Serra, do Sesi e do Grau Técnico. Esses, por sua vez, se uniram aos técnicos da TI, que contaram com o apoio dos servidores do administrativo, do transporte, da guarda municipal, para resultar em um Dia D de vacinação contra a Covid-19 digno de ocupar o primeiro lugar no pódio das cidades do Espírito Santo que mais vacinaram na ação.

Sim! Segundo dados do Localiza SUS desta segunda (23), a Serra imunizou 20.434 pessoas. O segundo lugar ficou com Cariacica, com 15.818 doses aplicadas. Em terceiro, Vila Velha, com 14.030. Já Vitória vacinou 13.568 pessoas. Essa grande mobilização contemplou toda a população acima de 18 anos, gestantes e puérperas.

Foram mais de 90 equipes montadas, que atuaram em 28 unidades de saúde; no Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras; na Multivix-Serra, em Colina de Laranjeiras; no Sesi, em Civit; além do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.

“Gostaria de agradecer o empenho dos servidores da Saúde e aos demais servidores da prefeitura, que colaboraram conosco nesse sábado intenso de vacinação contra a Covid-19. Atendemos a um chamamento do governador, para vacinar de 18 anos para cima. Contamos com a ajuda dos servidores do Estado, da Multivix, do Sesi, do Grau Técnico. A Serra é um município extenso, mais populoso, e, para atender a todos, tivemos diversos pontos de vacinação. No Dia D conseguimos vacinar mais 20 mil pessoas, o que nos deixa muito felizes. Sei que está sendo cansativo, mas essa é uma tarefa nossa, enquanto servidores da Saúde, na redução dos efeitos nocivos dessa pandemia. Vamos continuar nessa luta até que tenhamos uma situação mais favorável. Obrigada à população, que atendeu ao chamamento”, enfatizou a secretária de Saúde da Serra, Bernadete Coelho.