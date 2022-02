Dia da Internet Segura: dicas do Prodest para manter os dados protegidos

O Dia Mundial da Internet Segura foi comemorado, nessa terça-feira (08). A data marca uma série de eventos promovidos pela organização não governamental SaferNet para destacar os cuidados ao navegar na rede mundial de computadores.

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) aproveita a ocasião para destacar algumas dicas para os internautas navegarem com mais tranquilidade.

A primeira é aproveitar a verificação em duas etapas em todos os sites e apps que possibilitem esse recurso, que insere uma camada extra de segurança por meio da validação do código enviado por e-mail ou SMS, ou disponibilizado por aplicativo gerador de código de autenticação. A medida dificulta o acesso indevido por parte dos cibercriminosos.

Outro cuidado importante é ficar atento às propagandas em sites, redes sociais ou aplicativos com ofertas muito vantajosas. A recomendação é não clicar nos links com as promoções, porque pode se tratar de golpes de phishing ou arquivos que possam infectar o dispositivo do usuário.

Prudência

Outra dica é baixar os aplicativos apenas das lojas oficiais do Android (Google Play) e Apple (Apple Store), porque é cada vez maior a presença de apps maliciosos que copiam o visual de sistemas usados por bancos, operadoras de telefonia e lojas virtuais.

Ao fazer o download de um aplicativo fraudulento, o internauta corre um sério risco de perder dados e dinheiro. Por isso, a prudência é muito importante para inserir novos apps no seu dispositivo móvel.

Também é válido ter bastante atenção ao utilizar as redes de Wi-Fi públicas. Estabelecimentos, como bares, restaurantes e padarias, costumam disponibilizar Wi-Fi gratuito aos clientes.

Entretanto, o acesso à internet nesses locais pode ser muito arriscado, caso queira usar dados bancários ou confidenciais do trabalho. Nessa situação, o mais recomendado nesses casos é usar a conexão móvel do próprio celular.

Mais uma sugestão de segurança é não criar contas em sites desconhecidos, cuja procedência seja duvidosa. Dessa forma, é menor o risco de ter informações pessoais vazadas ou até mesmo vendidas. Muitos cibercriminosos utilizam esses dados para aplicar fraudes financeiras ou golpes de engenharia social, por exemplo.

“A educação digital é uma medida valiosa para os cidadãos navegarem na Internet de forma mais segura. Com certeza, é válido ter datas e eventos que reforcem os cuidados no mundo virtual”, afirmou o presidente do Prodest, Marcelo Azeredo Cornélio.