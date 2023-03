DIA DO CONSUMIDOR: Blitz do Procon/Serra no Terminal de Laranjeiras e Câmara dos Vereadores

A ação será voltada para os moradores do município

Nesta quarta-feira, 15 de março, é o Dia Internacional do Consumidor. Um período em que o comércio fica agitado, sobretudo devido aos descontos atraentes oferecidos aos consumidores. Mas a data provoca, também, uma reflexão sobre o uso do dinheiro, o controle das contas. Então, por que não aproveitar a oportunidade para colocar em dia as pendências financeiras?

Visando auxiliar os munícipes sobre as questões relacionadas às finanças, o Procon/Serra vai fazer a Blitz do Consumidor. Serão três dias de ação, que visam dar orientações relacionadas ao Direito do Consumidor, a contratação de um serviço, a compra de algum produto, bem como auxiliar na resolução de problemas de consumo.

A Blitz do Consumidor será exclusiva para os moradores da Serra e vai acontecer nesta quarta-feira (15), na área de desembarque do Terminal de Laranjeiras. Nos dias 16 e 17 as equipes do Procon/Serra estarão na recepção da Câmara dos Vereadores, em Serra Sede.

Nos três dias, o horário de atendimento será das 9h às 16 horas, por livre demanda. Haverá distribuição de senhas, para organizar o serviço. Por dia, a expectativa da organização do evento é atender 60 munícipes.

“O Procon Serra procura, por meio dessa sua atuação nas comunidades, a solução rápida para os conflitos dos consumidores, minimizando o sofrimento enfrentado pelos cidadãos no mercado de consumo. É inegável a relevância dessa ação do Procon na sociedade contemporânea, uma vez que entre os desafios dos órgãos de defesa do consumidor está a defesa da pessoa em face dos problemas da sociedade massificada, globalizada e informatizada atual, considerando que as relações de consumo possuem funções econômica e social, o que necessariamente envolve o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor”, destaca a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota.

Além das orientações sobre as relações de consumo e sobre o próprio Direito do Consumidor, as equipes do Procon/Serra também farão, no Terminal de Laranjeiras e na Câmara dos Vereadores, abertura de reclamação e negociação de dívidas.

Negociação de dívidas

A EDP e a Dacasa são parceiras da prefeitura da Serra nessa mobilização, com isso, a negociação de dívidas com essas instituições vai acontecer no local, com resposta na hora. Quanto a casos relacionados a outras empresas, a resposta para a negociação de dívidas sairá entre 10 e 35 dias. As equipes do Procon/Serra darão toda a orientação aos reclamantes.

Para participar, o munícipe vai precisar apresentar documento pessoal com foto; comprovante de residência como morador da Serra; além dos documentos relacionados à reclamação, como nota fiscal, contrato, extrato de negativação (que pode ser retirado na Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL – na Serra, localizada na Avenida Central, 203, em Laranjeiras), ordem de serviço, protocolo de atendimento, extrato bancário.

Segundo a diretora do Procon/Serra, Janaína Ferreira, os assuntos financeiros que lideram as reclamações que chegam no órgão são os empréstimos pessoais não solicitados, aqueles que caem na conta sobretudo de aposentados e pensionistas; seguido por reclamação de produtos que apresentam problemas.

Quanto às dívidas, as mais negociadas são os empréstimos e as dívidas com bancos e financeiras. Ainda segundo a diretora do Procon/Serra, mulheres e idosos estão entre as pessoas que mais negociam dívidas. “Apesar de que, já estamos observando um aumento de jovens buscando os nossos serviços para negociar dívidas oriundas de empréstimos”, completou.

Procon/Serra vai ao consumidor

A Blitz do Consumidor, que, em 2022, prestou atendimento a 95 pessoas, no Terminal de Laranjeiras, não é a única ação extramuros realizada pela equipe do órgão. O Procon no Bairros é um projeto que, mensalmente, leva o projeto aos bairros, das 13h às 17 horas. O próximo, inclusive, será em abril. O local está sendo definido. Em janeiro, a equipe esteve em Serra Dourada I. Em março, em Serramar, na região da grande Nova Almeida, na 8ª edição do Serra +Cidadã – Especial Dia das Mulheres.

Em maio é comemorado o aniversário do Procon/Serra que, em 2023, vai completar 22 anos. Uma mobilização voltada à assistência ao consumidor está sendo programada.

Já em setembro, o aniversariante do mês é o Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/1990). Em comemoração, o Procon/Serra oferece uma semana de negociação de dívidas, com várias empresas participando, como de telefonia, bancos, financeiras, EDP, Cesan.

Isso sem contar que, todo mês, o Procon/Serra também está à disposição dos munícipes no Conta Comigo, que acontece no shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.

Atendimento

O Procon/Serra funciona das 8h às 17 horas e está situado no Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe, com atendimento realizado por meio de agendamento pela internet. Para isso, basta acessar o link http://agendamento.serra.es.gov.br/ e seguir os passos necessários para marcar a data e horário do atendimento.

Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para o telefone (27) 3252-7243. Denúncias podem ser feitas pelo número (27) 3252-7242.

Em 2022, as equipes do Procon/Serra realizaram mais de 8 mil atendimentos. Conforme o balanço, foram 8.441 atendimentos entre janeiro e dezembro de 2022 para os mais diversos problemas nas relações de consumo.

foto Edson Reis/Secom-PMS