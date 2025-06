Dia do Orgulho Autista: Serra promove inclusão para mais de 3,8 mil estudantes com TEA

today18 de junho de 2025 remove_red_eye32

Nesta quarta-feira (18) é celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista. Uma data criada para provocar uma reflexão sobre as pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é estimular a inclusão das pessoas com autismo e mudar a visão da sociedade, destacando que essas pessoas têm talentos, habilidades e características únicas que podem e devem ser motivos de orgulho. Inclusão que a Prefeitura da Serra busca oferecer a seus mais de 3,8 mil alunos com transtorno do espectro autista.

A estudante de psicologia Kelly Almada – que é mãe de Ravi, de 3 anos, diagnosticado com autismo desde quando tinha 1 ano e meio – conta que o acolhimento recebido pelo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Jarbas da Silva Filho, em Colina de Laranjeiras, é muito importante para o desenvolvimento do seu filho. Ela mora na cidade há seis meses e veio do Rio de Janeiro, onde relata ter encontrado algumas dificuldades para a inclusão de Ravi no ambiente educacional.

“Aqui na Serra, eu me senti super abraçada pela equipe do Cmei. Fiquei receosa no início, mas fui muito bem acolhida e hoje vejo que, das profissionais da limpeza até a diretora, ninguém trata o meu filho de maneira diferente. A equipe da unidade sempre faz questão de incluí-lo nas atividades. Meu filho é muito bem assistido. É algo que deixa o meu dia mais leve porque eu sei que ele está tendo toda a atenção para se desenvolver”, diz.

Para Kelly, todo dia é dia de sentir orgulho do Ravi. E cada pequeno progresso deve ser celebrado. Ela conta que o filho faz terapias e acompanhamentos desde quando tinha um ano e meio. E não foi só a vida de Ravi que mudou. Por causa do filho, ela decidiu estudar psicologia. “Quero que a vida dele seja funcional, por isso estou fazendo tudo o que posso. Independentemente das diferenças, luto para que meu filho tenha inclusão e possa se orgulhar de quem é perante a sociedade. Se não fosse ele, certamente eu não estaria cursando essa faculdade”, diz.

Educação Especial

Atualmente, a rede municipal de ensino da Serra conta com 3.857 crianças e estudantes com transtorno do espectro autista (TEA) matriculados. Para garantir a aprendizagem e a inclusão desse público, as unidades de ensino contam com atendimento educacional especializado ofertado por professores da educação especial. A atuação desses profissionais se dá tanto na sala de aula, em regime de colaboração com os professores regentes ou das áreas no turno em que a criança/estudante está matriculada (o), quanto nas Salas de Recursos Multifuncionais onde o atendimento é realizado no contraturno.

A secretária de Educação da Serra, Mayara Candido, destaca que o município trabalha pelo desenvolvimento integral de suas crianças e estudantes, buscando assegurar o direito à educação, previsto na Constituição Federal. “Nosso foco na Educação Especial é promover esse olhar individualizado e inclusivo, que busca identificar o que precisamos ofertar para que essa criança ou esse estudante tenha acesso ao conhecimento que lhe é de direito”, afirma.

A gerente de Educação Especial da Serra, Karolini Pattuzzo, destaca que de 2020 a 2025, o município mais que dobrou o número de contratações de professores especialistas na área. Também aumentou o número de salas de recursos de 45 para 71 e planeja implantar outras 35. Para ela, a adoção de políticas de educação especial é benéfica não apenas para o público-alvo, mas também para as outras crianças e estudantes que passam a conviver com as diferenças.

“Quando falamos de uma educação inclusiva, falamos de um contexto em que todos aprendem e convivem com o outro, reconhecendo que ele é diferente, mas que merece respeito. E isso transpõe os muros da escola, fazendo com que nossas crianças sejam adultos melhores no futuro”, destaca a gerente.

Ela ressalta ainda que, conforme as especificidades de cada criança/estudante, é ofertado também o apoio de cuidadores. As necessidades são avaliadas caso a caso pela equipe pedagógica da unidade de ensino, que mantém constante diálogo com as famílias e com a Secretaria de Educação da Serra.

foto Dayana Souza