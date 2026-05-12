Diabetes ganha espaço em debate na Assembleia Legislativa nesta quarta (13)

today12 de maio de 2026 remove_red_eye46

O deputado Gandini conduz debate sobre políticas públicas para pessoas com diabetes amanhã, às 14h, na Assembleia Legislativa. Encontro é aberto ao público

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo realiza nesta quarta-feira (13), às 14 horas, no Plenário Rui Barbosa, um debate sobre políticas públicas voltadas às pessoas com diabetes tipo 1. A reunião será promovida pela Frente Parlamentar para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes, presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Pode).

O encontro, que é aberto ao público, vai reunir associações de pessoas diabéticas, médicos, gestores públicos, além de representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público. A proposta é discutir melhorias no atendimento, acesso a medicamentos e os principais desafios enfrentados por quem convive com a doença.

“O diabetes exige atenção permanente e políticas públicas eficientes. Nosso objetivo é ouvir especialistas, pacientes e instituições para fortalecer o atendimento e garantir mais qualidade de vida para quem enfrenta essa condição diariamente”, destacou o deputado Fabrício Gandini, que é portador da doença.

O diabetes tipo 1 é uma doença crônica em que o organismo deixa de produzir insulina, hormônio responsável por controlar a glicose no sangue. Sem o tratamento adequado, a condição pode causar complicações sérias e comprometer a qualidade de vida do paciente.

Entre os sintomas mais comuns estão sede excessiva, vontade frequente de urinar, perda de peso sem explicação, cansaço constante, fome exagerada e visão embaçada. Em muitos casos, os sinais surgem ainda na infância ou adolescência, principalmente entre 10 e 14 anos, faixa etária com maior incidência da doença.

O tratamento exige uso diário de insulina, acompanhamento médico regular, controle da alimentação, prática de atividades físicas e monitoramento da glicose. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações e garantir uma rotina mais saudável.

Entre os participantes confirmados estão Graziele Massarioli, gerente de Atenção Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde; Alexandre Loyola, presidente da Associação de Diabéticos do Espírito Santo; e Mariana Guzzo, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Diabetes, além de outros convidados ligados à saúde e à defesa dos direitos dos pacientes.

crédito Gleberson Nascimento