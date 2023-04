Diamond Films anuncia sessões especiais de ‘O nascimento do Mal’

today3 de abril de 2023 remove_red_eye48

Terror estrelado por Melissa Barrera chega aos cinemas com sessões especiais a partir de 4 de maio

Aterrorizante thriller psicológico estrelado por Melissa Barrera, O NASCIMENTO DO MAL (Bed Rest) terá sessões especiais nos cinemas a partir de 4 de maio. No filme, Julie Rivers, interpretada por Melissa (“Pânico”), é atormentada por ameaças sobrenaturais enquanto tenta manter repouso absoluto em uma gravidez de risco. O NASCIMENTO DO MAL entra em cartaz oficialmente em 11 de maio.

Em O NASCIMENTO DO MAL, Julie e o marido se mudam para uma nova casa em uma tentativa de recomeço enquanto esperam o aguardado nascimento do filho do casal. Obrigada a manter repouso absoluto devido à gradivez, Julie é lentamente consumida pela monotonia e ansiedade causadas pelas restrições e, em pouco tempo, experiências aterrorizantes começam a perseguí-la. Assustada e sem saída, Julie luta para proteger a si e ao seu bebê de todo o mal.

Com roteiro e direção de Lori Evans Taylor, O NASCIMENTO DO MAL tem os mesmos produtores que a franquia “Pânico”. Além de Melissa Barrera, o filme conta ainda com Guy Burnet, Edie Inksetter, Erik Athavale e Kristen Sawatzky no elenco.