Direção estadual do Podemos avalia cenários para as eleições 2020

today10 de agosto de 2020 remove_red_eye33

Faltando 97 dias para as eleições municipais deste ano, o deputado estadual Marcelo Santos, vice-presidente regional do Podemos no Espírito Santo, e o secretário-geral de planejamento, Edinho Maioli, se reuniram para fazer uma avaliação prévia dos cenários nos 78 municípios capixabas, alinhando a postura do partido para o pleito.

“Estamos analisando a situação de cada cidade, discutindo cada um dos nomes que desejam disputar, nossos principais concorrentes e possíveis aliados para que o partido chegue nas eleições de forma alinhada, unida para, assim, conseguir eleger o maior número de vereadores, prefeitos e vices em todo o território capixaba”, comentou Marcelo Santos.

Maioli acrescentou que nada será imposto pelo partido. “Estamos debatendo cada cenário com os atores de cada cidade. Vamos discutir com todos os envolvidos para que a gente siga pelo melhor caminho, mostrando força e união da legenda, com importantes nomes para qualquer um dos cargos na disputa deste ano.”

O Podemos no estado trabalha com 32 pré-candidatos a prefeito, cerca de dez outras cidades para indicação do nome de vice e também irá lançar candidatos a vereador em 55 municípios capixabas.