Diretor do terminal portuário Itaoca Offshore se reúne com prefeito de Itapemirim

today14 de julho de 2022 remove_red_eye48

Na tarde desta quarta-feira (13), o Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, recebeu em seu gabinete o Álvaro de Oliveira Júnior, Diretor de Operações do terminal portuário Itaoca Offshore, para tomar ciência do andamento do projeto de construção do Porto no Município. “Vamos nos instalar em Itapemirim, não tenham dúvida disso”, garantiu Álvaro ao apresentar a estrutura que será construída.

O Terminal Portuário contará com 660 mil m² de área para armazenagem e locação de espaço para prestadores de serviços; heliponto; prédio administrativo com infraestrutura completa, além de 65 mil m² de área offshore, situado a uma profundidade natural de 9,5 metros, que contará com 11 berços de atracação, mais um cais de serviço com 300m. O acesso entre as duas áreas será através de uma ponte com duas vias, sobre estaca de 1.000 metros e 11 metros de largura.

“O projeto é belíssimo, não vemos a hora de ver efetivamente aquele espaço se transformar em um canteiro de obras,” frisou o prefeito, salientando que o Município tem muito a ganhar com o terminal portuário. “Além do total estimado pela empresa de 1.000 empregos diretos na operação, a chegada do empreendimento vai trazer outras empresas para a região e entorno, alavancando o desenvolvimento de Itapemirim,” concluiu Dr. Antônio.

O Diretor de Operações do terminal portuário Itaoca Offshore garantiu que irão priorizar a mão de obra local, e ressaltou a importância dos moradores da região se qualificarem para atuarem nos diversos setores ligados ao empreendimento.

Participaram da reunião o Vice-Prefeito, Fábio DaGata; o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Wagner Francisco Garcia Mendonça; a Assessora Especial de Planejamento na Área Metal Mecânica, Talia Moreira Silva Jones Souza; e a Assessora da Secretaria de Integridade Governamental e Transparência, Larissa Faria Meleip.