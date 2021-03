Diretores querem que professor não tenha bônus descontado por causa da Covid-19

Como melhorar o ambiente escolar em meio ao avanço do coronavírus? As escolas possuem equipamentos de segurança? Quais os procedimentos adotados nas unidades que têm casos confirmados?

Esses e outros assuntos vão ser analisados pela Associação dos Diretores e Ex-diretores de Escolas Públicas Estaduais do Espírito Santo (Adires), hoje (15), às 12h15, no plenário Rui Barbosa (Pelotis), na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

A convite do presidente da Comissão, deputado Bruno Lamas (PSB), a associação – que surgiu em 2013, com o risco de extinção da Patrulha Escolar e hoje soma 450 associados de todas as regiões do Estado – vai desenvolver o tema: “Adires: sua contribuição para a Educação Capixaba”.

Para isso, vão participar o coordenador-geral da Adires, Diassis de Cássia Ximenes, e o diretor de Relações Institucionais, Carlos Frederico Jordão Ghidini.

O avanço da pandemia é, certamente, o que mais preocupa os profissionais de Educação, em especial os responsáveis por liderar o trabalho nas escolas: os diretores.

Somente na última semana, a Vigilância Sanitária fechou três unidades de ensino no interior – Linhares, Itarana e Santa Maria de Jetibá – em decorrência de casos confirmados de Covid-19 entre professores e alunos.

“A vacinação dos profissionais da Educação é fundamental para tranquilizar os nossos professores, que têm vivido nas escolas um momento de muita apreensão com o avanço do coronavírus. Os próximos dois meses serão muito difíceis. E o profissional da Educação está na linha de frente”, declarou Carlos Frederico, que elogiou a postura de Bruno de propor projeto de lei e intermediar junto ao governo a prioridade na vacinação dos trabalhadores de ensino.

Ele destaca que as escolas estaduais estão preparadas e cumprem os protocolos, mas afirma que existe a insegurança porque o vírus circula e há o medo de que o profissional se contamine no ambiente de trabalho.

“Com o profissional vacinado, ele se sentirá valorizado e tranquilo para melhor exercer a atividade presencial. Ele precisa estar protegido e com saúde para estar desenvolvendo as ações de ensino-aprendizado”, justificou.

BÔNUS

Outra demanda importante da Adires, segundo ele, é o fato de que o profissional que teve Covid não sofra desconto no Bônus Desempenho do ano posterior.

Atualmente, se o profissional trabalha durante um ano sem receber abono ou tirar atestado, ele pode receber até 100% de um salário, o que contribui muito como ajuda de custo para o profissional.

“Se o profissional tem Covid, ele falta e perde esse bônus. Isso é muito prejudicial. Mas ninguém escolhe ter essa doença e estamos numa pandemia. Por isso, somos contrários ao desconto”, conclui Carlos Frederico.

Fotos: Assessoria Parlamentar