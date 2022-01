Diretoria do DNIT aprova municipalização da BR-262 em Cariacica

Decisão tomada pelo colegiado nesta segunda-feira (24) contou com articulação do deputado federal Da Vitória e deputado estadual Marcelo Santos.

A Diretoria Colegiada do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aprovou em reunião, nesta segunda-feira (24), a autorização para que o trecho da BR-262 compreendido entre o acesso à Ponte Governador Gerson Camata (Segunda Ponte) e o viaduto da Ceasa seja cedido para o município de Cariacica.

A autorização contou com a articulação e participação do deputado federal Da Vitória e do deputado estadual Marcelo Santos, e atende a uma solicitação feita pelo prefeito Euclério Sampaio.

Tanto as vias centrais quanto as marginais do KM 1,3 ao KM 7,1 passarão a ser gerenciadas pelo município que poderá implementar melhorias no trecho.

“Este pedido chegou ao nosso mandato por meio do deputado Marcelo Santos e do prefeito Euclério Sampaio. Levei pessoalmente a solicitação à direção regional e nacional do DNIT, que decidiu por aprovar a municipalização. Em parceria com o município estamos à disposição para ajudar a melhorar o trecho no que for necessário”, disse Da Vitória.

Presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Estado (CoinfraES), Marcelo Santos comemorou mais essa decisão do DNIT. “Uma via que divide a cidade ao meio e que agora terá mais oportunidade de receber as intervenções que vão ao encontro dos anseios do cariaciquense, se transformando na principal avenida comercial e residencial do município.”

Euclerio Sampaio está ansioso para concretizar a municipalização do trecho. “Uma via importante para a cidade que, agora, vai facilitar realizar as obras essenciais para melhoria da mobilidade urbana da cidade.”

Com a aprovação da Diretoria Colegiada, há necessidade apenas da finalização da parte burocrática do processo para que o termo de cessão seja assinado entre o órgão e a Prefeitura de Cariacica para efetivada a municipalização do trecho rodoviário.