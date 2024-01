Disque-Denúncia 181 tem aumento de quase 16% nos atendimentos em 2023

O Disque-Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), já se consolidou como um importante aliado no enfrentamento à violência, criminalidade e à impunidade no Estado do Espírito Santo.

Em funcionamento há 22 anos, o serviço registrou aumento de 15,7% no número de denúncias recebidas em 2023, com relação ao ano anterior, subindo de 70.527 para 81.609 denúncias registradas. Entre 2018 e 2023, o aumento corresponde a mais de 100% no número de denúncias recebidas.

“Os resultados expressivos de prisões, apreensões de armas de fogo e substâncias entorpecentes, além da desarticulação de quadrilhas e elucidação de homicídios, com a colaboração de denúncias anônimas, demonstram que a atividade policial no Espírito Santo tem neste serviço uma de suas importantes fontes de informação”, afirmou o gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Paulo Expedito Amaral.

Apenas no ano de 2023, o Disque-Denúncia 181 ajudou as forças de segurança a apreenderem mais de 760 quilos de entorpecentes. Além disso, 180 foragidos da Justiça foram presos, mais de 440 armas de fogo foram retiradas das mãos de criminosos, mais de 1.330 animais silvestres foram libertados de cativeiro, 138 veículos foram apreendidos e 414 celulares furtados e/ou roubados foram recuperados, graças ao envolvimento e coragem da população em denunciar atividades suspeitas e ilegais.

“A cada ano, portanto, o Disque-Denúncia 181 se consolida como importante elo entre a população e as polícias, além de outros órgãos, contribuindo para a promoção da justiça, segurança e defesa social. Toda informação compartilhada representa um passo vital na construção de uma comunidade mais segura e solidária, possibilitando que resultados significativos fossem alcançados na promoção da segurança e na construção de uma sociedade mais justa, sendo decisivo para a prevenção e combate de práticas criminosas”, afirmou Amaral.

Qualquer pessoa em território capixaba pode fazer uma denúncia anônima, com garantia do sigilo absoluto de sua identidade. A denúncia pode ser feita 24 horas por dia, por meio do telefone 181, ou pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/, por meio do qual também é possível enviar fotos e vídeos. Todas as denúncias são encaminhadas para a averiguação e o denunciante permanece no anonimato.