Disque Entulho começa a valer a partir de hoje (05) em Alfredo Chaves

5 de janeiro de 2026

Para solicitar o recolhimento, o cidadão deverá entrar em contato pelo telefone (27) 92001-0940. Somente após o agendamento o material poderá ser colocado para fora. Multa para quem colocar em local inapropriado

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informa que a partir de hoje, 05 de janeiro de 2026, passam a valer novas regras para o recolhimento de entulhos na Sede do município. O serviço será realizado exclusivamente mediante agendamento prévio, seguindo rigorosamente um cronograma definido.

Para solicitar o recolhimento, o cidadão deverá entrar em contato pelo telefone (27) 92001-0940. Somente após o agendamento o material poderá ser colocado para fora.

Entulhos de construção civil, galhagens de árvores, móveis velhos, restos de podas e resíduos provenientes de reformas deverão ser armazenados de forma adequada e disponibilizados para coleta apenas no dia agendado junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

A administração municipal reforça que não será permitido o descarte irregular desses materiais em calçadas, lotes vagos ou em qualquer outro ponto da cidade. Pontos viciados serão coibidos. O descumprimento das normas acarretará aplicação de multa, conforme a legislação municipal vigente.

Para garantir a efetividade das medidas, o município contará com fiscalização diária, com o objetivo de manter a limpeza urbana, a organização dos espaços públicos e a estética da cidade.

A população também pode colaborar denunciando práticas irregulares por meio da Ouvidoria Municipal, contribuindo para um município mais limpo e organizado.

As ações estão amparadas pelo Decreto nº 1.183/2018 e pelas Leis Municipais nºs 172/2007, 207/2008 e 06/2008. A Prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para o bom funcionamento do serviço e para o bem-estar coletivo.

Disque Entulhos: (27) 92001-0940

Ouvidoria Municipal: (27) 92001-0391 ou www.alfredochaves.es.gov.br