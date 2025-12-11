Distribuição de Ração Farelada segue fortalecendo produtores rurais em Presidente Kennedy

today11 de dezembro de 2025 remove_red_eye42

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, segue firme no compromisso de apoiar e valorizar o homem do campo. Entre as ações em andamento, destaca-se o programa de distribuição de ração farelada, que atende cerca de 280 produtores rurais, uma iniciativa que reforça a cadeia produtiva local e contribui diretamente para o desenvolvimento do setor.

O fornecimento gratuito do insumo garante mais qualidade na alimentação dos animais, reduz custos de produção e ajuda a manter a atividade rural sempre ativa, mesmo em períodos de maior desafio climático ou econômico. Para muitos produtores, esse apoio representa a diferença entre manter a produtividade e enfrentar prejuízos.

A gestão municipal continua investindo em políticas voltadas ao fortalecimento da agricultura, reconhecendo o papel essencial dos produtores rurais para a economia e para a segurança alimentar do município.

A distribuição da ração farelada é mais uma ação que reafirma o compromisso da Prefeitura de caminhar lado a lado com quem vive e trabalha no campo, garantindo mais dignidade, estímulo e oportunidades para o crescimento de toda a comunidade rural.