Distrito de Urânia, em Alfredo Chaves, realiza 1ª Festa do Milho

today30 de maio de 2025 remove_red_eye94

A comunidade de São José, no distrito de São Bento de Urânia, no interior de Alfredo Chaves, se prepara para receber moradores e visitantes para a 1ª Festa do Milho, que será realizada no próximo domingo, dia 1º de junho, no Sítio do Bello.

O evento é promovido pela Associação de Moradores e Produtores Rurais (AMPERRP) e conta com o apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves.

A programação começa às 8h da manhã, com a abertura oficial da festa e segue ao longo do dia com atrações culturais, religiosas e recreativas, como celebração católica, leilão, sorteio de rifa e o aguardado torneio de mora com premiação.

A animação musical ficará por conta do cantor Eduardo Juriatto, que sobe ao palco às 16h, prometendo muito forró e alegria para o público. A festa se encerra com um brinde especial ao “melhor casal na dança”, às 19h.

Além da programação cultural, os visitantes poderão saborear um delicioso churrascão, comidas típicas à base de milho, bebidas, além de aproveitar uma variedade de produtos artesanais. A organização convida todos os moradores das comunidades vizinhas a participarem e prestigiarem essa celebração que valoriza a cultura rural e os produtos da terra.

O acesso ao local da festa é pela estrada próxima ao cemitério de São Bento de Urânia.

Para mais informações, entre em contato com a organização: (28) 9953-36216 (AMPERRP).