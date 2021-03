Diversas ações e medidas para combater o avanço da Covid-19 em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta vem realizando diversas ações e tomando medidas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Decretos foram publicados, de acordo com as regras do Governo do Estado, para restringir e orientar o funcionamento do comércio, fluxo de turistas, transporte municipal e ainda estender o prazo para pagamento de impostos municipais.

A municipalidade também adquiriu novos testes rápidos, equipamentos e materiais para evitar a proliferação da doença e cuidar das pessoas e dos profissionais que atuam na linha de frente de combate à doença.

O Pronto Atendimento (PA) ganhou mais leitos e o Centro de Triagem da Vila Olímpica foi reorganizado, com objetivo de priorizar atendimento aos pacientes suspeitos e positivados da infecção. Mais médicos passaram a atuar no PA e outros profissionais estão dando apoio à Secretaria de Saúde para acompanhamento dos casos e o desenvolvimento de ações técnicas de enfrentamento à doença. Uma forte parceria com o Hospital do Mepes foi criada para aumentar a quantidade de leitos.

Um novo decreto foi publicado pelo chefe do Executivo municipal para estender os prazos de pagamento dos impostos municipais, como o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Segundo ele, é uma forma de amenizar o impacto financeiro que será gerado com a pandemia.

Um canal também foi criado exclusivamente para os idosos. Um médico atende, por telefone, pessoas acima de 60 anos que estiverem com dúvidas sobre o novo coronavírus ou angustiados com a quarentena. Uma psicóloga atende exclusivamente idosos cadastrados no Centro Social do Idoso.

Uma página foi criada no site da prefeitura e no app Anchieta em Rede para informar diariamente todas as ações realizadas em Anchieta sobre a Covid-19. O link ainda conta com orientações e dicas de prevenção, além do Boletim Epidemiológico Diário e o Boletim Vacinal. O telefone 153 da Guarda Municipal foi disponibilizado também como Disque Aglomeração, a fim de denunciar festas clandestinas.

“Estamos nos reunindo periodicamente com a Sala de Situação para avaliar as medidas e traçar novas ações, sempre seguindo orientações técnicas. Realizamos também reuniões com representantes de comércios e outras entidades para ouvir sugestões e fortalecer parcerias para enfrentarmos em conjunto essa pandemia. Mas precisamos que as pessoas ajudem a combater esse vírus, cumprindo a quarentena, usando máscara e usando álcool 70%”, disse a secretária de saúde, Jaudete Frontino Denadai.