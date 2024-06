Divino de São Lourenço recebe novos investimentos do governo do Estado

A cidade de Divino de São Lourenço, microrregião Caparaó, recebeu na manhã deste sábado (15), a visita do governador do Estado, Renato Casagrande, para inaugurar obras e anunciar novos investimentos na região. Um dos destaques é a publicação do edital para a pavimentação da Rodovia ES-493, no trecho que liga o município ao entroncamento com a ES-190, em Patrimônio da Penha, com investimento superior a R$ 100 milhões.

“Com suas incríveis belezas naturais, Divino de São Lourenço é um polo turístico do nosso Estado. Estamos pavimentando toda essa região de Patrimônio da Penha, além de inaugurarmos essa escola tão sonhada pela comunidade. São investimentos que potencializam o turismo em todo o Caparaó, que é um dos nossos maiores ativos ambientais do País. É importante a gente fomentar o turismo de forma sustentável para que a gente siga preservando essa linda região”, afirmou o governador.

As obras de pavimentação da ES-493 vão contemplar o trecho de mais de 10 quilômetros de extensão entre Divino de São Lourenço e o distrito de Patrimônio da Penha. Entre os serviços executados, estão previstas a construção de meio-fio, caixas coletoras, descidas d’água, bueiros e sarjetas, além de acostamento e faixa multiuso.

Também serão construídas duas pontes, uma sobre o Rio Veado e a outra sobre o Rio Carqueja, além da implantação de uma nova sinalização horizontal e vertical. As intervenções serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). A previsão de prazo de conclusão dos trabalhos é de 720 dias.

Durante a agenda, o governador Casagrande inaugurou a obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Allan Kardec, que contou com repasse estadual de R$ 1,37 milhão. Foram realizadas a substituição de telhado e revestimentos, construção de refeitório, implantação de sistema de prevenção a incêndio e de novas instalações hidrossanitárias e elétricas. A unidade contou ainda com a revitalização da quadra poliesportiva com pintura, instalação de projetores, equipamentos esportivos e alambrado.

Foi anunciado também o repasse de recursos para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Antônio Gomes de Siqueira. O processo licitatório está em fase de preparação para publicação do edital. Além da manutenção e adequação da estrutura física do prédio, será criado um espaço para recreação na área externa, anexo à edificação existente. O investimento é de R$ 4,15 milhões em recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).

Durante a solenidade, o governador inaugurou as obras de calçamento rural na comunidade de Córrego Barracão (Portal), além de autorizar o início de obras de calçamento rural em Patrimônio da Penha. A obra inaugurada vai garantir mais segurança para pedestres e veículos que trafegam pela via além de facilitar o escoamento de toda a produção agrícola da região. Foram investidos R$ 158 mil pelo Governo do Estado, por meio da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em parceria com a Prefeitura Municipal, responsável pelo assentamento dos blocos.

“Investir em infraestrutura rural é gerar mais oportunidades para as pessoas. A pavimentação dessas comunidades e vias rurais leva mais segurança e mobilidade para a população, beneficia a agricultura, o turismo rural e o desenvolvimento local de Divino São Lourenço”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Mais investimentos

O Governo do Estado inaugurou as novas instalações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) no município de Divino de São Lourenço. As obras de reforma e ampliação do prédio localizado na Rua Genuino Lopes, no Centro, vão beneficiar aproximadamente 5.800 habitantes. Foram construídas garagem coberta com capacidade para uma ambulância, recepção, Sala de Comando, além de alojamentos e outras dependências. O investimento foi de R$ 198 mil com recursos do Fundo Cidades.

“Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado vem promovendo melhoria da qualidade de vida dos capixabas e avanços no desenvolvimento integrado do Espírito Santo. No novo prédio, as equipes disponíveis 24 horas por dia terão melhores condições para oferecer uma resposta com maior qualidade à população, em situações de urgência e emergência”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Ainda em Divino de São Lourenço, o governador Renato Casagrande assinou a ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva coberta da comunidade de Limo Verde. O investimento será de R$ 1,38 milhão, por meio de convênio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) com a Prefeitura Municipal.

O equipamento, de alto padrão, ocupará uma área total de 695,40 metros quadrados e vai contar com arquibancada para 130 lugares e duas cadeiras de rodas. O espaço servirá a prática de esportes em geral, em especial basquete, futsal e vôlei, além de eventos culturais e festas da comunidade. Também poderá ser utilizado para a realização de projetos esportivos, como o Campeões de Futuro.

“Estamos inaugurando obras de norte a sul do Estado, sem distinção de tamanho de município ou região. Aqui em Divino de São Lourenço não é diferente. Vamos entregar, em breve, para a população local um equipamento de ótima qualidade e que poderá ser utilizado de diversas formas, em especial para que nossas crianças e jovens possam praticar o esporte. Esse é o papel do Estado, chegar onde o cidadão mais precisa”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande visitou as obras de construção da Unidade Básica de Saúde de Córrego do Veadinho. No total, a construção da unidade demandará recursos da ordem de R$ 2,1 milhão, sendo viabilizada por meio do Componente Infraestrutura do Plano Decenal APS+10, da Secretaria da Saúde (Sesa). A previsão de conclusão é até o fim deste ano.

O Plano Decenal APS+10 visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde mais humanizados, acolhedores e resolutivos, por meio da elaboração de ações e programas para a qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS). Dentre essas ações, tem-se o Componente Infraestrutura para a construção de UBS nos municípios capixabas. Ao todo, 52 municípios estão sendo contemplados com repasse de recursos para construção de 110 novas unidades básicas de Saúde em todo Espírito Santo.

Também estiveram presentes os prefeitos Eleardo Brasil (Divino de São Lourenço), Ailton Véin (Ibitirama), Ninho (Dores do Rio Preto), Toninho Gualhano (Bom Jesus do Norte); os deputados estaduais Janete de Sá e Vandinho Leite; a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes (Mulheres); e o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

