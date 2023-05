DJ Rodrigo Dantas em dose tripla: confira nas plataformas de música

today25 de maio de 2023 remove_red_eye61

Nesta semana ele lançou três novas músicas já disponíveis nas plataformas de streamings

Não são só nas festas mais badaladas do país e nos grandes eventos que Rodrigo Dantas está bombando, o DJ está com tudo nas plataformas de música.

Nesta semana disponibilizou nas plataformas três novos singles: “Por Gentileza” com MC GW, “Pitbull Sem Dono” junto com MC Delux e “Meia noite noite bela Dele”.

Todas as faixas foram gravadas em estúdio, e na produção Rodrigo contou com a parceria do talentoso e amigo DJ Lello.

“Nessas músicas trouxe o funk mais ritmado, dançante, possibilitando a criação de passinhos para o TikTok, já que essa é a nova febre da internet”, explica o DJ.

Ouça ˜Por Gentileza˜ – https://open.spotify.com/track/6XsPbT3D1193AzltAP09Wf?si=BIwBct1nRcuegKwblO6I_Q

Ouça ˜Meia Noite˜ – https://open.spotify.com/track/05uXzF4SLF5XujVWxJZqbr?si=xHxBOrnLSUqSZ98d2k0Y4g