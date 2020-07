DO SONHO A REALIDADE | Prefeita em exercício de Piúma, Martha Scherrer, realiza sonho de moradores

today1 de julho de 2020 remove_red_eye210

Um sonho antigo dos moradores do centro da cidade de Piúma está sendo realizado pela administração da prefeita em exercício, Martha Scherrer: a pavimentação da Rua Simão Bassul (antiga Cachoeiro de Itapemirim), que dá acesso ao hospital, e é uma reivindicação antiga da população. A outra rua que também será contemplada é a Maria Gonçalves Marvila (antiga Av. Espírito Santo).

O calçamento dessas ruas estava em péssimas condições de trafegabilidade, já que as pedras irregulares se deslocaram com a intensa passagem de veículos pesados pelo local durante anos, e agora vai contar com um asfalto de qualidade beneficiando motoristas, comerciantes e moradores.

“Estou muito contente em ver os moradores e comerciantes felizes, pois esperaram durante anos o asfaltamento dessas ruas, e agora o sonho se tornou realidade. Fico muito feliz de ser a gestora que está realizando esse sonho esperado há anos”, disse Martha Scherrer.

Na tarde de hoje, 01, a equipe do jornal Hora Aghá presenciou a alegria dos moradores acompanhando, das portas de suas casas e comércios, a movimentação de máquinas e homens que operam os serviços que irão provocar uma grande transformação e valorização da região.

“Não é um desejo único. Creio que é um sonho coletivo dos moradores. Essas obras fazem parte das conquistas que alcançamos no decorrer do nosso governo e que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sabemos que precisamos melhorar cada vez mais a infraestrutura do município, por isso estamos trabalhando e, em breve, outros locais da cidade serão beneficiados. Essa é uma de nossas prioridades”, disse o secretário de Obras e Serviços, Rafael Scherrer.

Rua Simão Bassul antes da pavimentação.