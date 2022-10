Documentos arquivados pela gestão anterior deixa população sem atendimento na saúde de Itapemirim

Servidores da Secretaria de Saúde de Itapemirim localizaram, em caixas com documentos arquivados na Agência Municipal de Regulação (AMA), um total de 1.737 requisições com pedidos de agendamentos de consultas, fisioterapias e cirurgias dermatológicas, que não tiveram os atendimentos prestados.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, no período de transição, a nova gestão não foi informada sobre os documentos, que foram localizados nos arquivos por necessidade. “Foi um grande susto. Um número elevado dessas requisições é do ano de 2020, e infelizmente essas pessoas até hoje não foram atendidas”, frisou Joseli Marquezini.

Uma equipe foi designada para analisar todas as guias, contatar os pacientes, e finalmente agendar os serviços solicitados.

Devido ao grande tempo de espera, o intuito dessa triagem é verificar se os pacientes seguem aguardando, ou se já solucionaram por outras vias. “Infelizmente, devido a longa espera, muitos contatos informados já não são mais dos pacientes, entre outras coisas. Mas seguimos firmes averiguando caso a caso”, concluiu o Secretário.

Os munícipes que estiverem aguardando esses agendamentos podem procurar o Núcleo de Regulação da Secretaria de Saúde ou entrar em contato pelo número (28) 9 9258-8730 (ligação ou WhatsApp).