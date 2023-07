Doença da Vaca Louca: brasileiro conta com solidariedade para conseguir exame

7 de julho de 2023

Irineu começou sentindo dores nas pernas e pouco tempo depois passou a ter dificuldades de locomoção e comunicação

Irineu, de 46 anos, morador da cidade de Prudentópolis, no Paraná, teve sua vida completamente mudada após o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), popularmente conhecida como doença da Vaca Louca que o fez ficar acamado e sob sedação.

Como tudo começou

Segundo a cunhada de Irineu, Nilze Rosane Mosquer, tudo começou com uma dor nas pernas, mas que após o diagnóstico a doença progrediu rapidamente.

“Por volta de setembro do ano passado o Irineu começou a apresentar dor nas pernas e passou a realizar sessões de massagens para tratá-la, o que não trazia resultados, até que ele passou a sentir tontura, zumbidos no ouvido, problemas de visão e dormência de um lado do corpo, isso por volta de abril”.

“A essa altura ele passou a se consultar com um neurologista. Depois da consulta inicial ele pediu a internação para realizar mais exames, o Irineu já estava com dificuldades para andar normalmente, não conseguia formar palavras e sempre muito agitado. Após algum tempo o médico nos deu o diagnóstico de ser DCJ”.

“Irineu já não andava mais e estava bastante afetado neste período e desde então está no hospital sob efeito de remédios e se alimentando por sonda”, conta Nilze.

O que é a Doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ), a doença da Vaca Louca?

A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma rara e degenerativa doença neurológica que afeta o cérebro, resultando em danos progressivos e irreversíveis, ela é causada pela presença de príons anormais, proteínas que se acumulam e causam a morte de células cerebrais.

A DCJ leva a sintomas como perda de memória, dificuldades motoras, alterações de comportamento e deterioração cognitiva, não há cura para a DCJ e o prognóstico é geralmente fatal.

A Doença de Creutzfeldt-Jakob pode ser esporádica, a sua forma mais comum, cerca de 85% dos casos, ocorre quando nenhuma causa específica é conhecida e afeta em geral pessoas com mais de 40 anos; na forma familiar, onde ocorrem mutações genéticas; ou variante, que ocorre pela ingestão de carne contaminada.

O tratamento de Irineu

A médica, Dra. Mariele Mosquer, parente de Irineu, acompanhou o seu diagnóstico e tratamento desde o início, explica os procedimentos que foram realizados com ele desde o diagnóstico

“A progressão dos sintomas no Irineu foi bastante rápida, indo em poucos meses de dores nas pernas e tonturas para dificuldades de fala e locomoção, a princípio ele recebeu medicações psicotrópicas, mas com a evolução rápida da doença ele foi internado até ter o diagnóstico final, agora ele está sob sedação para controle de agitação”.

A família, então, entrou em contato com o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, para tentar uma ajuda com o caso de Irineu. Como resposta, Dr. Fabiano reforçou que os procedimentos realizados estão seguindo o protocolo, mas ao tentar entrar em contato com a FioCruz pedindo a ajuda da instituição no caso de Irineu em relação ao seu tratamento ou a realização de mais testes, não obteve resposta.

Então, a sugestão de Dr. Fabiano, a família passou a buscar a realização de um exame genético para identificar se o caso é realmente Creutzfeldt-Jakob ou Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), pois apesar de serem a mesma patologia, possuem diferenças nas razões entre elas, e determinar a causa exata da doença permitirá entender melhor a condição e identificar se há riscos no consumo de carne de bovinos no Brasil.

No entanto, o valor total do exame é de U$ 1000,00 dólares, valor com o qual a família não tem condições de arcar, por isso, foi lançada uma campanha em parceria com o Centro de Pesquisas e Análise Hieráclito – CPAH, para arrecardar doações a fim de realizar os exames genéticos em Irineu. Agora a família conta com a solidariedade para lhe dar um tratamento mais direcionado e digno.

Link da campanha solidária para Irineu: Ajuda para Irineu Ripula | Vaquinhas online (vakinha.com.br)