Domingo de magia e estripolia na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória

today19 de janeiro de 2023 remove_red_eye46

A manhã deste domingo (22) será marcada por muita mágica e estripolia na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória montada na orla de Camburi. Isso porque a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) leva para o complexo de entretenimento duas atrações especiais: “A magia está no ar”, do Magic Truck, e a apresentação do Grupo Estripolia, para crianças, jovens e adultos.

A partir das 9h30 o público assiste ao espetáculo “A magia está no ar”, do projeto Magic Truck, no bolsão do estacionamento da Arena, em frente ao antigo hotel Aruan. A apresentação, com aproximadamente 50 minutos de duração e classificação indicativa livre, promete levar magia e ilusionismo para o público presente.

O Magic Truck consiste em um caminhão que vira palco itinerante onde as apresentações do mágico Marcelo Labarrère Vieira acontecem. “A porta lateral do caminhão se abre, vira palco e aí levo diversão a quem não tem muito acesso à arte”, diz Marcelo.

“Contamos com uma estrutura de 100 cadeiras garantidas e muito espaço aberto e acolhida para os que tiverem que assistir ao show em pé. A ideia, além do entretenimento, é valorizar a arte do ilusionismo e divulgar temáticas relacionadas a educação, cultura, saúde e meio ambiente em uma experiência diferente”, detalha o mágico.

O espetáculo integra uma série de 10 apresentações do projeto no Espírito Santo e quatro em Minas Gerais até o final do mês de março.

Magia até nos negócios

O mágico, que atua há 13 anos com ilusionismo, começou por brincadeira. Quando sua filha mais nova completou um ano de idade, teve que contratar um profissional do entretenimento para a comemoração e decidiu, ainda durante os preparativos, que incorporaria o papel de mágico no aniversário seguinte.

Formado em Ciência da Computação com MBA Executivo em Gestão de Negócios, resolveu ficar de vez na magia em 2015. Largou o cargo de gerente administrativo que ocupava em uma empresa de construção e de distribuidor de cosméticos, investiu nos espetáculos e passou a realizar palestras em empresas, a “Sipat Mais Mágica”,voltada para a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho.

“Criei outro nicho de mercado ao usar a mágica para passar informações de segurança aos funcionários”, afirma o ilusionista.

A magia não parou por aí e também foi utilizada em palestras com foco em motivação e vendas. O próximo passo, em 2018, foi a compra de um caminhão que foi adaptado e recebeu equipamentos de som, iluminação, abertura do palco, cortinas automáticas e gerador. É magia e diversão por onde passa!

Estripolia

Após o momento de muita mágica, outra atividade interativa que vai envolver as famílias na Arena de Verão da prefeitura de Vitória será a apresentação do Grupo Estripolia, que acontece a partir das 10h30 na Praça Rei Pelé, no interior do complexo de entretenimento.

O Grupo Estripolia é um grupo capixaba de música e cena que, desde 2012, desenvolve um trabalho voltado ao público infantil, com shows musicais, oficinas e capacitação para professores.

Com dois espetáculos no repertório, “Cantarerê” e “Brincantou”, e um CD de músicas autorais, o grupo reúne em seu elenco músicos e atores que também se divertem em cena, brincando e interagindo com o público, sempre buscando aproximar música e teatro de forma lúdica e criativa.

A lista de músicas vai do folclore popular, passando por antigas cantigas, composições autorais e de músicos capixabas. Recentemente o grupo lançou no seu canal no Youtube a animação do “Burrinho Jiló”.

Serviço

O que: “A Magia está no Ar”

Quando: domingo (22) às 09h30.

Onde: bolsão do estacionamento da Arena de Verão da prefeitura de Vitória – Orla de Camburi em frente ao antigo hotel Aruan.

Duração: 50 minutos.

O que: Apresentação do Grupo Estripolia

Quando: domingo (22) às 10h30.

Onde: Praça Rei Pelé no interior da Arena de Verão da prefeitura de Vitória – Orla de Camburi em frente ao antigo hotel Aruan.

Ambas as atividades são gratuitas e possuem classificação indicativa livre.

fotos divulgação