DOMINGOS MARTINS | Menina de 4 anos é atropelada e motorista foge, veja o vídeo

today24 de janeiro de 2022 remove_red_eye175

Na tarde do último sábado (22), uma menina de 4 anos foi atropelada na zona rural de Domingos Martins, na localidade de Tijuco Preto, região serrana do Espírito Santo.

As imagens foram gravadas por uma câmera instalada na entrada de uma fazenda, onde mostra um VW Fox Prata em alta velocidade atropelando a menina ao atravessar a rua.

Os policiais que atenderam a ocorrência conseguiram identificar a placa do veículo através da câmera e acharam o motorista, que mora em Santa Maria de Jetibá, e que na ocasião não prestou socorro à vítima, além de não ter carteira de habilitação e estar com o IPVA atrasado.



Ao ver o vídeo, o motorista admitiu que havia acertado algo mas não sabia o quê.



O veículo foi guinchado e o condutor conduzido para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Ele foi autuado por não ter CNH e não prestar socorro à criança.



Já a garota, que sofreu várias fraturas, está internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Infantil de Vitória e até o momento não foi passada nenhuma informação a respeito.



A Polícia Civil segue investigando o caso.



Em respeito aos familiares cortamos o final do vídeo, onde mostra o atropelamento.