Domingos Martins vira capital do Espírito Santo por um dia

O deputado Gandini, o único dos 30 parlamentares estaduais a participar das homenagens póstumas ao herói capixaba que lutou pela liberdade, recebeu elogio do prefeito da cidade por ajuda ao Festival de Inverno

O município de Domingos Martins virou, nesta segunda-feira (12), a capital do Espírito Santo por um dia. É que o governo do Estado, por meio de um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB), fez a transferência simbólica da capital para o município da região serrana em decorrência das homenagens póstumas ao herói capixaba que dá nome à cidade, que também é patrono da Polícia Civil do Espírito Santo e do Instituto Histórico e Geográfico.

O evento, que marca o Dia do Município, contou com a participação do prefeito Wanzete Kruger (PP), do secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, que representou o governador Casagrande, que está em viagem a Brasília; e do deputado Fabrício Gandini (Cidadania), o único dos 30 parlamentares estaduais a comparecer à cidade na data comemorativa.

A presença do deputado foi destacada pelo prefeito, que fez questão de agradecer a parceria de Gandini com o município, por meio do assessor e morador da cidade Deyvid Hehr.

Em seu discurso, o prefeito Wanzete destacou a articulação e a ajuda do parlamentar para a realização do Festival de Inverno, em julho.

“Participei com orgulho das festividades que marcam o Dia do Município. O capixaba Domingos Martins deixou um legado importante. Foi considerado um herói nacional e carrega o símbolo da luta pela liberdade do País. Ficará para sempre marcado como um dos iniciadores da nossa Independência”, destacou Gandini, lembrando a história do município.

A programação especial teve início às 8 horas, na Praça da Biquinha, quando foram realizadas as homenagens póstumas ao herói capixaba. Em seguida, já na Praça Dr. Arthur Gerhardt, foram realizadas a apresentação do grupo de danças infantis Rheinland e a solenidade de transferência simbólica da capital do Estado, doação do imóvel do antigo Hotel Imperador para o município e assinaturas de ordens de serviço.

REVOLUÇÃO

Em 1817 morria Domingos José Martins, homenageado com a renomeação do município de Santa Isabel para Domingos Martins, em 1921.

Domingos Martins participou como líder da Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, do movimento emancipacionista que eclodiu em 6 de março de 1817, na então Província de Pernambuco.

O revolucionário, que nasceu no sítio Caxangé, em 9 de maio de 1781, nas proximidades de Itapemirim, interior do Espírito Santo, foi derrotado, preso e fuzilado em 12 de junho do mesmo ano no estado da Bahia, no Campo da Pólvora, conhecido como Campo dos Mártires.

Martins foi para o Espírito Santo, o que Tiradentes representou para Minas Gerais. Viveu na Europa e ao retornar ao Brasil incorporou-se às lutas pela independência de Portugal. Em 1817 foi preso no Recife onde acabou sendo condenado à morte.

Morreu fuzilado em 12 de junho de 1817, na Bahia.

Suas últimas palavras, ante o pelotão de fuzilamento, foram “Viva a Liber…”. É considerado símbolo da luta pela liberdade no País.

