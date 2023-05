Dose dupla: 1º Festival de Cerveja Artesanal da Serra vai acontecer em dois finais de semana

Durante dois finais de semana, a Serra vai ser a capital da cerveja artesanal. De 26 a 28 de maio, e de 2 a 4 de junho, acontece o 1º Festival de Cerveja Artesanal da Serra, com entrada gratuita. O evento será realizado na área ao lado do Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, na região de Laranjeiras: às sextas e sábados, será das 16 às 23 horas. Já aos domingos, das 14 às 22 horas.

Estarão reunidas no evento 16 cervejarias artesanais da Serra, oito em cada fim de semana. Serão comercializadas cervejas artesanais dos mais diversos tipos, em copos de 300 ou 500 ml. E, para acompanhar as bebidas, haverá também comercialização de alimentos dos mais variados tipos, vendidos por 20 empreendedores, e stands com artesanatos.

O festival vai contar, também, com atrações musicais variadas, do samba ao rock. O destaque fica por conta da banda Casaca, que se apresenta na abertura do festival, às 21 horas, na sexta-feira (26).

Para a diversão da criançada, será montado um parque de diversões no local. Nesse caso, serão cobrados ingressos.

No domingo, dia 28, às 15 horas, haverá encontro de motoclubes. Já estão confirmados os Escorpiões do Asfalto, Primos do Asfalto M.C, Cavaleiros do Hebron M.C, Cabeças Feitas Moto Casal, Xaropinho da Serra Moto Grupo, Suburbions Motorcicle, Cupins M.C, Albatroz Real, Carrancas, Falcões lendários M.C, MotoRock MC, MetalReds Mc, Os Brabos do Asfalto M.C.

Realização

O evento é iniciativa da Associação dos Cervejeiros Artesanais, em parceria com a prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), e com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes). As secretarias municipais de Serviço e de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer também são apoiadoras do evento.

Além de oferecer lazer gratuito para os moradores da Serra, o festival tem como objetivo fortalecer o segmento das cervejas artesanais no município que, atualmente, movimenta R$ 2.280.000,00 por mês e emprega mais de 180 pessoas.

Confira a programação musical

Primeiro final de semana: 26 a 28 de maio

Sexta-feira (26), das 16 às 23 horas

Aru Dias: às 16h30

Casaca: às 21 horas

Sábado (27), das 16 às 22 horas

Murilo Godoy: às 18 horas

Banda No Class: às 20h30

Domingo (28), das 14 às 22 horas

Karaokê: às 14 horas

TNT: às 17 horas

Vintage Guys: às 19 horas

Segundo final de semana: 2 a 4 de junho

Sexta-feira (2), das 16 às 23 horas

Suzi Martins: às 16 horas

Banda Us Zé: às 18 horas

Cadu Caruzo: às 21 horas

Sábado (3), das 16 às 22 horas

Segunda Dose: às 16h30

Face Neutra: às 19 horas

Calibre de Rosas: às 21 horas

Domingo (4), das 14 às 22 horas

Karaokê: às 14 horas

Choppsamba: às 15h30

Pele Morena: às 18 horas

Resenha do Cosvosk: às 20 horas