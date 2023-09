DP de Domingos Martins prende dois homens envolvidos em assassinato no município

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Domingos Martins, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu dois homens envolvidos em um assassinato ocorrido no município. O corpo da vítima foi encontrado boiando no Rio Jucu, na localidade de Pedra Branca. O cadáver estava sem a cabeça e com uma abertura no tórax.

No curso das investigações três suspeitos de cometerem o crime foram identificados, sendo que dois estão presos. Durante interrogatório, um dos envolvidos confessou a autoria do crime e confirmou a participação dos outros dois indivíduos.

O crime aconteceu no dia 19 de julho na localidade de Perobas. No dia seguinte, um dos envolvidos foi preso durante operação da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas na região. Ainda não se tinha informação que ele havia participado do homicídio.

O corpo da vítima foi encontrado no dia 24 do mesmo mês. No dia seguinte, os envolvidos no crime foram alvos de busca domiciliar e em um dos celulares apreendidos foi encontrado uma filmagem de um homem sendo decapitado.

Após o vídeo passar por perícia, constatou-se que o indivíduo preso na operação policial era o mesmo que aparecia cortando a cabeça da vítima. Testemunhas do crime, que teriam sido ameaçadas pelos executores no curso da investigação, deram depoimentos e por meio deles, os outros dois envolvidos no crime foram identificados.

Durante interrogatório, o indivíduo preso confessou ter comandado a execução e delatou os dois comparsas. A motivação do crime está ligada ao tráfico de drogas na região. A vítima teria passado a vender drogas para outra pessoa que não pertencia ao grupo criminoso investigado e, por isso, foi assassinada.

“Segundo detalhou o chefe do grupo, após atrair a vítima para uma emboscada, ela foi esfaqueada e decapitada. Posteriormente, decidiram abrir o tórax e arrancar o coração da vítima. O corpo foi jogado no Rio Jucu e dentro dele foram colocadas pedras para que afundasse”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, delegado Geraldo Peçanha.

O segundo envolvido no crime foi preso na última sexta-feira (22), no município de Itaguaçu. O terceiro suspeito, morador do município da Serra, não foi localizado e está foragido.

por Matheus Foletto