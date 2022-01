DPCA prende homem suspeito de estuprar três sobrinhas-netas em Vitória

Um homem de 49 anos foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), no último sábado (22), no bairro Jucutuquara, em Vitória. Ele é suspeito de ser o autor de estupros de vulneráveis contra as sobrinhas-netas, sendo duas adolescentes de 14 e 16 anos e uma jovem de 20 anos. Elas alegaram que os abusos aconteciam há cerca de dez anos.



A DPCA teve conhecimento do fato no momento em que a vítima, atualmente com 16 anos, não suportando mais conviver com a violência sofrida desde os seis anos, foi até a delegacia sozinha registrar a ocorrência. Ela apresentou um vídeo que gravou do investigado praticando os atos libidinosos com elas.



Ele foi preso durante cumprimento de mandado de prisão temporária, enquanto trabalhava como vigilante armado e, no momento da prisão, não ofereceu resistência. De acordo com a titular da DPCA, delegada Larissa Lacerda, o investigado morava em um terreno com as vítimas.

“As vítimas residiam em um terreno familiar, onde o investigado também tinha uma residência. Elas alegam que o investigado sempre manteve em sua casa brinquedos e livre acesso a computador e televisão, a fim de atrair as vítimas para praticar os abusos”, explicou a delegada.



Ainda segundo a responsável pela investigação, o suspeito, que é tio-avô das vítimas, confessou informalmente o delito.



Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), onde permanece à disposição da Justiça. O inquérito policial (IP) seguirá em investigação pela DPCA, a fim de identificar novas vítimas.