Dr. Bruno Resende deve emplacar esposa como vice de Diego em Cachoeiro

De olho nas eleições de 2026, quando pretende disputar o cargo de deputado federal, o deputado estadual Dr. Bruno Resende (União Brasil) está prestes a emplacar a esposa Rafaela Donadeli (União Brasil), como vice na chapa do pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, o advogado Diego Libardi (Republicanos).

Fontes dão como certa a composição da nutricionista Rafaela Donadeli como vice de Libardi para o pleito de outubro, uma vez que o presidente da Câmara Brás Zagotto (Podemos), também cotado para vice, teria decidido disputar a reeleição para vereador.

Dr. Bruno Resende, com a força do União Brasil e do PSD, estaria dando as cartas em torno da futura candidatura de Diego Libardi, já que as duas siglas, juntas, garantem ao advogado em torno de 8 minutos diários de tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral gratuita, além de 16 chamadas diárias de 30 segundos, o que dá uma visibilidade significativa numa campanha eleitoral.

Não é de se estranhar que o deputado dê as cartas e emplaque a esposa como vice, dado o tamanho e a importância de seu partido numa coligação com Diego Libardi. Certamente, o deputado, numa eventual vitória de Diego, terá grande espaço com cargos na administração municipal, garantindo a ele o gás necessário para tentar emplacar vitória como deputado federal em 2026.

Essa manobra política, no entanto, levanta questionamentos sobre a ética e os reais interesses por trás das candidaturas. A inserção de Rafaela Donadeli na chapa de Libardi pode ser vista como um movimento estratégico para solidificar o poder e a influência de Dr. Bruno Resende, utilizando a máquina pública para alavancar suas futuras ambições políticas. Além disso, a posição de Brás Zagotto em não aceitar o posto de vice para buscar a reeleição como vereador indica uma possível resistência interna e descontentamento dentro do próprio partido.

A utilização do tempo de TV e rádio, um dos recursos mais valiosos em uma campanha eleitoral, reforça ainda mais o controle que Dr. Bruno pretende exercer sobre a campanha de Libardi.

Esse movimento não só assegura visibilidade, mas também posiciona a candidatura de Diego como uma das que tem maior tempo de TV e rádio na corrida eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim.

Enquanto a formação da chapa continua a se desenrolar, os eleitores devem observar atentamente os desenvolvimentos e as alianças que estão sendo feitas. A política de Cachoeiro está em um ponto crucial, e as decisões tomadas agora terão repercussões significativas para o futuro da administração municipal e para as ambições políticas de figuras como Dr. Bruno Resende.

fonte Notícias do ES