Dupla capixaba conquista bronze na quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

7 de dezembro de 2020

Na manhã do último domingo, 06, Elize Maia e a atleta piumense Thâmela Coradelo disputaram a quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que reuniu as duas duplas que vão representar o Brasil em Tóquio em 2021.

Elas chegaram às semifinais pela primeira vez na etapa passada e, desta vez subiram um degrau ao alcançar um lugar no pódio, vencendo Talita e Carol Solberg (AL/RJ) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/18) e acabaram conquistando o bronze inédito da dupla.

A jovem piumense de 20 anos, Thâmela, comemorou bastante a conquista. “Estou muito feliz, viemos de um ano muito difícil, ficamos paradas quase sete meses. E poder voltar a competir, fazer o que amamos, é sensacional. E estou começando ainda no cenário nacional, uma equipe nova, ainda em construção. Eu sempre me inspirei muito na Carol Solberg e na Talita, então vencer esse jogo é um sonho, estou bastante feliz”, finalizou.

Os jogos aconteceram na quadra central da arena montada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Já Elize Maia volta ao pódio depois de três anos, e conquistou a primeira medalha depois do nascimento da filha Antônia, de um ano e quatro meses.

Cada etapa do Circuito Brasileiro distribui R$ 47 mil às duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos aproximadamente de R$ 538 mil por etapa.

Fonte Agência Brasil

Foto William Lucas/Inovafoto/CBV