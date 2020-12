Dupla Cleber & Cauan lança novo clipe em plataforma

today22 de dezembro de 2020 remove_red_eye31

A dupla Cleber & Cauan finaliza o ano de 2020 com o lançamento da música “Foi Você” – no YouTube e, em todas as plataformas. O clipe já está disponível no site desde o último sábado (19). A música fala de término, mas ao mesmo tempo, de como dar a volta por cima.

A música “Foi Você” fala de um casal que não terminou nada bem, em que um deles acabou o relacionamento, mas se arrependeu. A outra pessoa seguiu em frente e só espera o (a) ex chegar para pedir para voltar e diante disso, rejeitar uma volta e jogar na cara da pessoa: “Foi Você”. A música, que já está no streams do Spotify, conta com 2 milhões de visualizações.

A dupla

Naturais de Ceres, interior de Goiás, os sertanejos Cleber & Cauan começaram a carreira artística em 2010 se apresentando nos bares do Distrito Federal e entorno. A dupla, que agora faz sucesso nacionalmente, vislumbrou uma projeção para fora da capital após a faixa Mel nesse trem se tornar um hit. Mas a repercussão em âmbito nacional ocorreu mesmo graças ao álbum Resenha, de 2017, em que emplacaram diversas canções.

Pensando nessa boa experiência, a dupla lançou o segundo volume do material, Resenha 2 (ao vivo). Uma continuidade (do projeto), mas também um up grade. No disco, os sertanejos mantiveram a essência acústica, que caracterizou o primeiro álbum, mas acrescentou alguns instrumentos.

Com 16 faixas, Resenha 2 (ao vivo) contou com sucessos como TBT, até hoje uma das canções mais tocadas nas rádios. Resenha, como os cantores sempre descreveram, tem tudo a ver com reunir os amigos e celebrar bons momentos.

2020

Mas, como todos que vivem da arte e de shows, 2020 reservava grandes desafios, além dos percalços passado por Cauan, que sofreu severamente com a pandemia, as paralisações dos shows em todo meio artístico, em que todos tiveram que se readaptar.

Já pela Som Livre, Cleber & Cauan lançaram em outubro deste ano o clipe da faixa “Viajante de Corações”, com EP homônimo. A canção também é fruto de um momento especial da vida dos dois artistas, a recuperação de Cauan após internação e a notícia da dupla paternidade de Cleber, que em breve será pai de gêmeos.

Assim como a canção, o vídeo ganhou um clima bastante romântico, potencializando sua capacidade de gerar identificação no público. Na produção, que ostenta belíssimas paisagens e locações, um homem pode ser visto em diferentes relacionamentos ao longo da vida, encarnando um “viajante de corações”, até encontrar seu verdadeiro amor, ou como diz a letra, “seu destino final”.