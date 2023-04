DVD “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” nas plataformas digitais dia 03 de maio

today10 de abril de 2023 remove_red_eye59

Cantor gravou histórico e emocionante show no dia 21 de dezembro de 2022, na Vibra São Paulo, com participações de gigantes da música

Este será um ano bastante especial para o cantor Daniel. Um dos nomes mais queridos e respeitados da música brasileira comemora, em 2023, 40 gloriosos anos de carreira e a programação para esta festa promete ser longa e agitada.

Para finalmente saciar a ansiedade dos fãs, o artista acaba de anunciar o lançamento do tão aguardado 1º volume do DVD “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” nas principais plataformas digitais como YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, entre outras.

Esta estreia traz 10 músicas que contam com as impressionantes participações de Bruno & Marrone, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Chitãozinho & Xororó, Fernando & Sorocaba, Jorge & Mateus, Michel Teló, Henrique & Juliano, além de Jéssica Reis, filha de João Paulo, e emocionante entrada dos convidados.

O material foi gravado no dia 21 de dezembro de 2022, na Vibra São Paulo, e entrou para a história como um dos momentos mais emocionantes da música brasileira ao reunir grandes nomes da música sertaneja e romântica no palco mais importante da América Latina. Foram 22 participações especiais, totalizando 40 convidados.

A música de abertura de “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” reuniu todas as vozes no palco, onde um show de luzes formava o cenário que, neste momento, refletia o rosto de João Paulo em uma gigante cachoeira. Ao mesmo tempo, 39 vozes da nata do sertanejo, comandadas por Daniel, cantaram aquele que é um hino da música brasileira, “Estou apaixonado”, que o público aplaudiu de pé.

O episódio de estreia consiste no seguinte tracklisting:

1. “Estou Apaixonado” (abertura) | Todos os convidados

2. “Com qual carícia” (Bruno & Marrone)

3. “Ela tem o dom de me fazer chorar” (Luan Santana)

4. “Que dure para sempre” (Maiara & Maraisa)

5. “A loira do carro branco” (Chitãozinho & Xororó)

6. “Mil loucuras de amor” (Fernando & Sorocaba)

7. “Alguém” (Jorge & Mateus)

8. “Se você quiser voltar” (Michel Teló)

9. “Só dá você na minha vida” (Henrique & Juliano)

10. “Minha estrela perdida” (Jéssica Reis)

A expectativa do público para esta apresentação, idealizada por Daniel para homenagear seu eterno parceiro João Paulo, foi tão grande, que todos os ingressos foram vendidos em menos de 72h.

Os convidados se revezaram ao longo do espetáculo para ser a segunda voz de Daniel. Uma maneira encontrada pelo cantor para honrar o antigo parceiro, que marcou a carreira de todos os artistas presentes e também a música brasileira.

Duas surpresas aumentaram a emoção do show. A participação do pai de Daniel, Zé Camillo, principal incentivador da dupla, e Jéssica dos Reis, filha de João Paulo, protagonizaram o clímax da gravação e foram ovacionados por longos minutos.

A ideia da gravação deste DVD começou quando Daniel se reunia com seus amigos e juntos, cantavam músicas de João Paulo e Daniel. O cantor conta a emoção que foi reunir um time de gigantes para celebrar a história da dupla.

“Eu sou só gratidão de poder vivenciar tudo isso, de poder atingir essa marca e a consciência de cada pessoa. Eu prometi pra ele (João Paulo), depois que ele partiu, que enquanto puder e tiver oportunidade, vou dar prosseguimento na nossa história e tentar, de alguma maneira, ajudar que ela se mantenha acesa. A carreira, a história de João Paulo e Daniel está muito viva para todo mundo, é muito notório isso. A alegria que eu senti de cada palavra que ouvi, de todos esses artistas, é muito gratificante. É muito difícil reunir um time desse e poder comemorar a vida, celebrar o amor, as coisas que a vida nos dá, em um momento único. Sou grato a tudo isso e espero ter outras oportunidades de fazer o bem para alguém e reunir pessoas, seja nos bastidores e para esse público maravilhoso que me acompanha. Obrigado, de coração!”, declarou Daniel.

A turnê

Quem conhece e convive com Daniel sabe o quanto ele é grato e sente saudades da companhia do velho amigo João Paulo. Quando o sonho da dupla foi interrompido por conta de um trágico acidente de carro, em 1997, o artista teve que reunir forças e contar com o apoio dos amigos, fãs e dos familiares para seguir na estrada e honrar tudo o que havia criado junto ao seu parceiro.

A união, a ligação entre Daniel e João Paulo é de como se realmente fossem irmãos de sangue. Eles eram únicos, inseparáveis, se completavam. Eram tão conectados que, até hoje, Daniel relata que sente a forte presença de João Paulo ao seu lado, em cima do palco, lhe dando cada dia mais força para seguir em frente.

E é justamente no momento em que Daniel celebra 40 anos de estrada, que o artista preparou especialmente uma turnê inédita em homenagem ao amigo João Paulo.

“Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” é um show dedicado ao repertório da dupla que emocionou o país na década de 90. Mais do que uma homenagem, os shows serão um marco na vida de Daniel ao cantar os maiores sucessos da época.

A estreia da tour não poderia ser mais especial: no dia 3 de maio, aniversário de 184 anos de Brotas, cidade onde tudo começou, com entrada gratuita. O show passará por capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. O projeto deve rodar o Brasil ao longo de 2023.

Confira as primeiras datas da “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” abaixo:

03/05 – Festa de Aniversário da Cidade de Brotas/SP

05/05 – Araújo Vianna – Porto Alegre/RS

13/05 – Arena Hall – Belo Horizonte/MG

14/05 – Vibra São Paulo – São Paulo/SP

16/06 – Teatro da Puc – Goiânia/GO

17/06 – Estância Nobel – Anápolis/GO

18/06 – Centro de Evento Ulysses Guimarães – Brasília/DF

23/06 – Via Music Hall – São João de Meriti/RJ

08/07 – CDL Hall – Uberaba /MG

31/08 – Concha Acústica – Salvador/BA

01/09 – Teatro Guararapes – Recife/PE

02/09 – Teatro Riachuelo – Natal/RN

03/09 – Teatro RioMar – Fortaleza/CE

12/10 – Royal Palm Hall – Campinas/SP

25/11 – Centro de Eventos do Ribeirão Shopping – Ribeirão Preto/SP

Mais informações sobre a venda de ingressos em todas as cidades estão disponíveis nos principais canais do cantor na internet.

Sobre João Paulo e Daniel

Até ser considerado uma das personalidades mais queridas e respeitadas da música romântica do Brasil, Daniel teve que batalhar e perseverar muito. Percorreu muitos quilômetros se apresentando pelos quatro cantos do Brasil, além de atingir o topo da programação das emissoras de TV e rádio com um único objetivo: levar uma mensagem de amor, carinho e tocar no fundo do coração de cada pessoa. Foi assim que conquistou milhões de fãs em todo o país e é assim que ele continua até hoje.

Após agenda lotada com diversos shows sold out pelo Brasil afora, a marcante e inconfundível voz do cantor promete emocionar e encantar ainda mais o público com a realização de um espetáculo bastante emocionante e especial, justamente para celebrar seus 40 anos de estrada.

Daniel agora evidencia a sua versatilidade, jovialidade e talento tão explorado ao longo da sua incrível trajetória promovendo o DVD do espetáculo “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”.

João Paulo e Daniel formaram uma das duplas de maior sucesso da música brasileira. Os discos lançados entre 1995 e 1997 venderam mais de 5 milhões de cópias. Entre os maiores sucessos está a canção “Estou Apaixonado”, versão em português de “Estoy Enamorado”, de Donato e Estefano, que foi tema da novela Explode Coração (TV Globo) em 1995.

Mais do que uma homenagem, o espetáculo “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” promete ser emocionante, único, elegante e extremamente sofisticado. É o mais novo capítulo a entrar para a história da carreira de um dos grandes pilares da música brasileira.

foto Fábio Nunes