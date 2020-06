e-Docs supera a marca de 115 mil processos digitais

O Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos do Governo do Estado (e-Docs) ultrapassou, nesta sexta-feira (26), a marca de 115 mil processos públicos autuados digitalmente. Os números apontam que, com o uso do sistema, o Poder Executivo Estadual deixou de gerar cerca de 75 toneladas de papel, que seriam utilizadas no armazenamento de processos físicos.

Dados do e-Docs mostram também que, em 2019, foram registrados aproximadamente 50 mil processos na plataforma, enquanto já foram lançados este ano mais de 60 mil, ou seja, a quantidade de processos eletrônicos autuados no primeiro semestre deste ano superou a lançada durante todo o ano anterior.

Além de processos, já foram capturados no e-Docs cinco milhões de documentos públicos, o equivalente a mais de 15 milhões de páginas em pdf. Somente de janeiro a junho deste ano, foram capturados mais de três milhões de documentos, número dez vezes maior que o registrado no mesmo período de 2019 – 297.658 documentos – e superior ao computado durante todo o ano passado – 1.752.985.

“Esses números demonstram o quanto já avançamos no uso do e-Docs para abertura de novos processos e a entrada de documentos públicos nos órgãos estaduais, dispensando assim o uso do papel. O resultado é fruto do trabalho conjunto promovido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) e pelos Escritórios Locais de Processos e Inovação. Nossa meta é tornar esses procedimentos exclusivamente digitais até abril de 2021”, afirmou a secretária de Estado Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

Dentre os processos e documentos inseridos no e-Docs estão declarações de indicação de condutor de veículo, ajustes em contratos e convênios, requisições e contratações de serviços, cadastros de fornecedores, procedimentos relacionados à vida funcional dos servidores (férias, verificação de tempo de contribuição, censo bianual, etc.) e editais em geral.

Além dispensar o uso de papel, a autuação e tramitação de processos e documentos via e-Docs proporcionam os seguintes benefícios à Administração Pública: agilidade no atendimento das demandas, redução de custos operacionais com deslocamento de processos por mensageira, otimização dos fluxos de trabalho, facilidade de acesso às informações, transparência e segurança dos dados.