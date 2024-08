É o Bicho! resgata cachorro que aguardava retorno de tutor que faleceu

today9 de agosto de 2024 remove_red_eye48

Quem nunca assistiu ao filme “Sempre ao seu lado” e se emocionou? Uma história tão comovente quanto a retratada no filme aconteceu em Viana nesta sexta-feira (09).

O programa de bem-estar animal de Viana, É o Bicho!, resgatou um cachorro que aguardava seu tutor em frente ao Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi há mais de uma semana.

Carinhosamente chamado de Caramelo pelos funcionários da unidade, o cachorro estava à espera do dono, que deu entrada no pronto atendimento com estado de saúde delicado e foi atendido emergencialmente. O tutor foi transferido para um hospital e, infelizmente, veio a falecer.

Desde então, o cachorro aguardava fielmente na porta do pronto atendimento pelo retorno de seu tutor. Segundo os funcionários, o cão entrava na unidade e latia em busca do seu melhor amigo.

Durante a espera do cachorro, nenhum familiar do tutor procurou o animal para resgatá-lo. Enquanto aguardava, o cachorro recebeu atenção de funcionários da unidade, mas perdeu peso e ficou debilitado.

Na tarde desta sexta, uma equipe do programa de bem-estar animal de Viana, É o Bicho!, compareceu à unidade e realizou o resgate do cãozinho Caramelo. Ele foi enviado a uma clínica, onde passará por cuidados veterinários e castração antes de ser disponibilizado para adoção.

Quem tiver interesse em adotar esse pequeno animal cheio de amor, pode entrar em contato com o programa de bem-estar animal de Viana, É o Bicho! por meio do celular/Whatsapp: (27) 99822-4116.