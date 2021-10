É tempo de celebrar: Espetáculo de luz e cores programado para o natal de Itapemirim

“É tempo de celebrar” é o tema das festividades natalinas programadas este ano em Itapemirim. O evento prevê a ornamentação de vias e pontos turísticos da cidade com iluminação cênica, além de concertos natalinos, cinema e instalação de roda-gigante, carrossel e casinha para o Papai Noel na Praça Domingos José Martins, no Centro. A estrutura começa ser montada a partir desta sexta-feira (29).

A abertura das festividades de natal no município está programada para o dia 26 de novembro. Na ocasião, será realizado um espetáculo alusivo ao natal, com apresentação de orquestra e participação de alunos da rede pública do município. Em meio ao concerto haverá o acendimento das luzes natalinas.

Outros três espetáculos serão encenados nos dias 27 e 10 de novembro e também em 17 de dezembro em frente à igreja Nossa Senhora do Amparo, na Praça central da cidade, que receberá toda a infraestrutura necessária, com palco, cadeiras e arquibancadas para receber os visitantes.



Nos dias 11 e 18 de dezembro estão programadas sessões de cinema na praça com a exibição de filmes voltados para o natal. O acesso do público aos espetáculos será limitado a 2 mil pessoas. Como medida de prevenção à Covid-19, todos deverão respeitar os protocolos de segurança, uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento adequado, além da apresentação do cartão de vacinação.



A ornamentação especial com enfeites iluminados de natal será instalada ao longo das avenidas Cristiano Dias Lopes, no Centro; e Itapemirim, em Itaoca e Itaipava; além das árvores que serão montadas na praça central e em alguns pontos turísticos, como o píer dos pescadores, praças de Itaoca e Itaipava e no trevo de Campo Acima.



“Esse evento natalino com certeza vai fortalecer o turismo do município após um período muito difícil de pandemia, além de impulsionar o segmento e proporcionar mais alegria e esperança aos munícipes”, opinou o secretário Municipal de Turismo, Wilson de Souza Viana Neto.



A presidente da Comissão Especial de Festejos Natalinos e de Verão da Prefeitura, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio, destacou a programação deste ano. “O diferencial é que nós iremos celebrar. Celebrar a vida e um final de pandemia com as principais vias da cidade iluminadas, brinquedos para as crianças na praça, que estará ainda mais linda com uma iluminação cênica, além de espetáculos feitos com muito amor e carinho”, enfatizou.