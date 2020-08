Eco101 retoma duplicação de Guarapari a Anchieta

today5 de agosto de 2020 remove_red_eye29

A partir deste mês de agosto, após paralisação momentânea devido a pandemia, a Eco101 retoma a duplicação de mais 22 quilômetros de rodovia entre os municípios de Guarapari e Anchieta – entre o km 335 e km 357,7. A duplicação, que conta com investimentos de cerca de R$ 122 milhões, proporcionará modernização da rodovia, mais conforto e segurança aos usuários da BR101/ES/BA.

Além disso, as obras possibilitam a geração do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tributo que beneficia os municípios em que as obras são realizadas, gerando, assim, valores que representam em média 5% do total pago pelos serviços realizados.

Até o momento, no trecho, foram realizados o resgate e remanejo de fauna. A partir de agora, equipes seguirão com os serviços de supressão vegetal e também deram início aos serviços de terraplanagem, fase em que são realizadas as movimentações de terra para construção da nova pista.

Duplicação

De acordo com o diretor superintendente da Eco101, Carlos Eduardo Xisto, com a duplicação deste trecho, a concessionária construirá duas novas interseções em Anchieta. A primeira será na altura do km 354, permitindo os movimentos de acesso ao bairro Jabaquara e conexão à rodovia estadual ES-146, que permite o acesso às praias de Anchieta, Ubu e ao Porto da Samarco. A segunda será no km 357,7, dando acesso ao município de Alfredo Chaves pela rodovia estadual ES-146.

“As duas interseções serão dotadas de viadutos, que permitirão os movimentos de entrada, saída e cruzamento da BR-101/ES/BA de maneira segura sem a necessidade de parar ou cruzar com os veículos que estiverem viajando pela rodovia”, detalhou o diretor.

Ele explicou, ainda, que serão construídas quatro pontes neste trecho: uma no km 337,2 sobre o Rio Conceição com 18,40 m de extensão; outra no km 339,3 sobre o Rio Jabuti, com 70,51 m de extensão; a terceira estrutura sobre o Rio Grande no km 347,9 com 11,90 m de extensão; e por último a ponte sobre o Rio Benevente, no km 354,7, com 94 m de extensão. Nestes pontos, as pontes existentes na rodovia também passarão por obras de restauração e modernização.

Após a conclusão da obra, todo o trecho contará com duas faixas para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em cerca de 24 meses.

Entregas

Além da nova duplicação, neste segundo semestre serão entregues pela Eco101 os 15 quilômetros finais de pista duplicada entre Viana e Guarapari, contando com os dois novos viadutos – no km 321, em Amarelos e km 335, no trevo de Guarapari.

Dentro do cronograma de obras e investimentos da concessionária, além de Viana a Guarapari (30 quilômetros), já foram entregues trechos duplicados em Anchieta (2,5 quilômetros), Ibiraçu (4,5 quilômetros), João Neiva (2,5 quilômetros), e o Contorno de Iconha (7,8 quilômetros), o que totalizará, 47,3 quilômetros de pista duplicada, até o final de 2020.

Investimentos

Desde que assumiu a concessão, a Eco101 investiu na BR-101/ES/BA, R$ 1,6 bilhão em obras de modernização, melhorias e ampliação e serviços operacionais. Esses recursos foram aplicados no recapeamento da estrada existente, na recuperação de dispositivos de drenagem, na construção de 12 bases de atendimento aos usuários (todas com ambulância e guinchos), na reforma de seis postos e três delegacias para a PRF, no nivelamento de 100% da rodovia, na recuperação de sinalização horizontal e na substituição de 15 mil placas de sinalização.