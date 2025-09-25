Edital do concurso da Assembleia Legislativa do ES sai segunda-feira (29)

today25 de setembro de 2025 remove_red_eye63

O tão esperado edital do concurso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai ser publicado na segunda-feira, dia 29 de setembro. É o que revelou em suas redes sociais o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União).

“O edital vai ser publicado com todas as informações que você precisa: horário de prova, local de prova e dia das provas”, disse Marcelo Santos em vídeo publicado na manhã de quarta-feira (24) junto com o diretor-geral da Ales, Miguel Pedro Amm Filho.

Estão previstas 35 vagas: 15 vagas para Consultor Legislativo, 5 vagas para Analista Legislativo e 15 vagas para Polícia Legislativa. “Dentro do nosso cronograma, a gente espera que o concurso seja aplicado e que a gente faça as nomeações em janeiro, fevereiro”, disse o diretor-geral.

No caso do Consultor Legislativo é necessário nível superior, sendo admitida experiência de, no mínimo, três anos na área pretendida pelo candidato. Para o cargo de Analista as oportunidades são somente para nível superior. Já para Agente de Polícia Legislativa a exigência é de nível fundamental.

Etapas do concurso

Sobre as fases do concurso, o diretor-geral da Casa esclareceu que as provas de Consultor Legislativo serão discursivas e objetivas. O cargo de Analista, por sua vez, terá somente prova objetiva.

Já o cargo de Polícia Legislativa contemplará provas objetivas, mas também terá investigação social, prova física, entre outras etapas, já que “concurso de Polícia Legislativa é um pouco mais longo.”

Vantagens

Para quem busca estabilidade e plano de carreira, a prova da Ales é uma oportunidade imperdível, ressalta Miguel Pedro Amm Filho:

“Eu acredito que para todos os concurseiros que se candidatarão a uma vaga aqui na Assembleia, o que todo mundo está buscando é segurança. E isso, vocês podem ter certeza, aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo vocês vão encontrar. A segurança jurídica, segurança de ter um bom plano de carreiras. Hoje, aqui, temos um plano de carreiras que é um dos melhores do Estado.”

O diretor-geral explica também que a remuneração vai além do salário-base e destaca que a Casa oferece benefícios aos seus servidores.

“O cargo de Polícia Legislativa, por exemplo, hoje o início de carreira gira em torno de R$ 3.150 . Mas para aqueles que forem selecionados e puderem integrar o corpo que trabalha aqui 8 horas por dia, esses receberão, fora o salário, uma função gratificada de segurança legislativa de mais R$ 3.500. Estamos falando de quase R$ 6.700. Aí tem o auxílio-alimentação de quase R$ 2 mil, tem auxílio-saúde”, disse.

Confira os benefícios que a Ales oferece aos servidores: