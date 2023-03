Edna Maiara e Jordana Lírio viajam para o Internacional Open de Jiu-Jitsu

today10 de março de 2023 remove_red_eye61

As atletas Edna Maiara e Jordana Lírio viajam, nesta sexta-feira (10), para Curitiba, no Paraná, em busca do título no Internacional Open de Jiu-Jitsu. As passagens foram custeadas pelo programa Compete Esportivo, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). A competição será realizada no Ginásio Tarumã e prossegue até o domingo (12).

Edna Maiara e Jordana Lírio vão competir nas categorias Gi e No-Gi pesado e pesado máster 1, respectivamente. Esta será a primeira edição da lutadora Edna Maiara. Já Jordana Lírio disputou a edição 2022 e conquistou duas medalhas, sendo uma de prata e outra de bronze. Agora, a competidora quer alcançar o ouro.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport, Jordana Lírio ressaltou a importância de receber o beneficio em seu desenvolvimento no esporte.

“Graças ao Bolsa Atleta, eu tenho a oportunidade de participar de eventos de nível internacional. O benefício é de grande importância e sem ele eu não conseguiria manter minha vida de atleta em alto rendimento” disse a lutadora de jiu-jitsu.

Próximas competições

Ainda neste primeiro semestre de 2023, outros oito atletas capixabas da mesma modalidade vão viajar para disputar torneios em busca de medalhas para o Estado, com o apoio do Compete Esportivo.

Na próxima quinta-feira (16), Davi Camponez vai participar do South América, em Navegantes, Santa Catarina. Já nos dias 02 e 04 de maio, Samuel Farina, Bruno Altoé, Ramon Schunk, Mateus Porto e Raul Schunk embarcam para Guarulhos, em São Paulo, para disputar o Campeonato Brasileiro.