EDP realiza feirão de negociação com condições especiais e cashback

today15 de setembro de 2021 remove_red_eye34

Na semana que é celebrado o Dia do Cliente (15 de setembro), a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, realiza o Feirão de Negociação EDP com condições especiais de acordo e cashback para pagamento de débitos em aberto. A oportunidade estará disponível em todos os canais de atendimento da Distribuidora e é direcionada para clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais.

Entre os dias 15 e 30 de setembro, os consumidores com contas atrasadas terão facilidades na negociação, além da redução na entrada. Excepcionalmente durante todo o período do feirão, os clientes que já possuem débitos de parcelamentos de negociações anteriores também encontrarão facilidades para o acerto e renegociação de suas contas.

Além das condições especiais, no período do Feirão, o cliente que efetuar o pagamento da entrada até a data do vencimento terá cashback da EDP de 10%, limitado à R$ 10 e tendo o dinheiro do retorno lançado na próxima conta de energia. O regulamento encontra-se disponível no site www.edponline.com.br

Vale destacar que se o cliente optar por pagar o parcelamento usando cartão de crédito pela primeira vez no aplicativo do PicPay, também terá direito a um cashback, de acordo com as regras da carteira, ficando armazenado no aplicativo e podendo ser utilizado para transferências e outros pagamentos.

Canais virtuais com condições ainda mais diferenciadas

Quem optar para a realização de acordo pelos canais digitais da EDP (site www.edponline.com.br, aplicativo EDP Online, ou 0800 721 0707) encontrará condições ainda mais diferenciadas, com menor percentual de entrada e maior número de parcelas para quitar o débito em aberto. Basta ter em mãos o número de instalação e o CPF do titular da fatura.

Para facilitar ainda mais o contato do cliente, a empresa disponibiliza um contato via Whatsapp, por meio do número (27) 9 9772-2549 para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.

No atendimento presencial, a EDP reforça que, para evitar aglomeração de pessoas nas agências, a escolha da data e horário do atendimento deve ser feita pelo site www.edp.com.br/agendamento

“Nessa semana que é dedicada aos clientes, buscamos oferecer facilidades para minimizar os impactos econômicos, em decorrência do período da pandemia. O feirão será estendido até o dia 30 de setembro, para que os clientes aproveitem as condições e facilidade na forma de pagamento, ressalta Vanessa Lugon, gestora da EDP.