EDP realiza Feirão de Negociação com condições especiais

today13 de setembro de 2022 remove_red_eye21

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está realizando, até o dia 30 de setembro, um Feirão de Negociação com condições especiais aos clientes que estão em atraso com as contas de energia elétrica. Durante o Feirão, será possível quitar débitos em maior número de parcelas, ter a isenção de correção de juros e, também, a entrada reduzida.

A oportunidade é direcionada para clientes residenciais, rurais e os consumidores cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica das 70 cidades de concessão da EDP no Espírito Santo. Os acordos podem ser feitos presencialmente nas agências ou pela internet no www.edp.com.br.

Até o dia 30 de setembro, quem estiver com as contas de energia atrasadas terá facilidades na negociação, com possibilidade de parcelamento em até 36 vezes, além da redução no valor de entrada. Excepcionalmente durante o feirão, os clientes que já têm débitos de negociações anteriores também vão encontrar flexibilidade para o acerto e renegociação de suas contas.

Clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica

As famílias que estão incluídas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal terão mais vantagens durante o Feirão. Elas poderão parcelar os débitos em até 90 vezes, com entrada facilitada, isenção da taxa de negociação e correções. “A EDP promove os feirões para incentivar o pagamento dos débitos em parcelas que mais se adequam às condições do cliente. Com condições diferenciadas, o feirão da EDP é uma ótima oportunidade para liquidar as dívidas”, reforça Vanessa Bonfim, gestora executiva da EDP.

Canais de atendimento

Para realizar de forma prática e segura a negociação, a companhia disponibiliza o portal www.edp.com.br e o aplicativo EDP Online.

O cliente também pode fazer o contato por telefone, no 0800 721 0707, e obter as informações sobre o Feirão. No atendimento presencial, a EDP reforça que é possível fazer o agendamento de horário, data e local de forma antecipada pelo site www.edp.com.br/agendamento.

A empresa mantém um contato via Whatsapp, por meio do número (27) 9 9772-2549, para a consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento.

Documentos necessários

Para realizar a negociação, é importante levar documentos de identificação pessoal, como CPF ou RG, o número de instalação da conta de energia e o CPF do titular da fatura.