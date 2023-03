Edson Magalhães vai assinar ordem de serviço para construção do novo Mercado de Peixe

A prefeitura de Guarapari vai realizar na próxima quarta-feira (29), às 18h, a cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço para a construção do novo Mercado Municipal de Peixe de Guarapari.

De acordo com o prefeito Edson Magalhães, o projeto arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades dos pescadores e usuários, de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores e texturas), a fim de padronizar o projeto e conferir harmonia ao conjunto.

O projeto contemplará no pavimento térreo área de exposição e venda com 40 boxes; vestiários, câmara de espera, expedição de frescos, fábrica de gelo, rampa de acesso ao recebimento, cafeteria e elevadores. Já no pavimento superior terá uma praça de alimentação com restaurantes, sanitários, entre outros.

foto Manoel Alves/Imprensa Capixaba