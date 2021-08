Alunos de Itapemirim são orientados sobre descarte correto de resíduos

Para aumentar a produção de mudas e o volume de resíduos para reciclagem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Itapemirim iniciou um trabalho de visitas a 32 escolas do município para conscientização dos alunos acerca da importância da devolução das sacolinhas do leite para a coleta seletiva.

As visitas que começaram na segunda-feira (23) serão feitas, ao todo, em 32 unidades educacionais da rede pública municipal, entre centros municipais de educação infantil, creches e escolas no campo.

A Semma produz mensalmente 300 mudas de espécies variadas de plantas com as sacolinhas do “Leite é Vida”, programa desenvolvido pela prefeitura que beneficia os alunos das unidades de ensino municipal. Parte dos resíduos também são descartados nos pontos de entrega voluntária (PEV) da coletiva seletiva para reciclagem.

“As sacolinhas de leite devem ser devolvidas limpas e secas nas escolas para que possamos reutilizá-las na produção de mudas ou para reciclagem”, pontuou o secretário da Semma, Jean Paz Roza, sob a orientação de que elas não devem ser descartadas como um resíduo comum.