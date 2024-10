Educação de Anchieta avalia aprendizado dos alunos a partir do dia 29

today22 de outubro de 2024 remove_red_eye77

Para avaliar a qualidade da Educação ofertada em Anchieta, a Secretaria Municipal de Educação inicia no dia 29 de outubro a aplicação de avaliações para todos os 4.176 estudantes matriculados nas turmas do 2º Período da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental.

O Programa Municipal Todos Pelo Aprendizado aplica avaliações para as turmas do 2º Período da Educação Infantil e para as turmas de 1º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, enquanto que as turmas do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental são avaliadas pelo Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes).

O Paebes tem o objetivo de avaliar o nível de apropriação e consolidação das habilidades desenvolvidas pelos estudantes ao final de cada etapa escolar, subsidiando a tomada de decisões e a implementação de políticas públicas que visam à melhoria da qualidade do ensino.

Confira o calendário de avaliações

Ensino Fundamental

29 e 30/10 = 1º e 3º anos

31/10 = 4º e 6º anos

01/11 = 7º e 8º anos

05 a 08/11 = 2º e 5º anos

11 e 12/11 = 9º ano

Educação Infantil

13/11 = 2º período