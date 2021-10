Educação define calendário de matrícula e rematrícula na rede de ensino de Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim definiu o calendário de matrícula e rematrícula para o ano letivo de 2022 nas unidades de educação básica da rede municipal de ensino. As rematrículas começam no próximo dia 20 e se estende até 27 de outubro. Já as matrículas novas poderão ser realizadas a partir do dia 1º a 9 de novembro.

A Secretaria Municipal de Educação orienta que para efetuar a rematrícula ou a nova matrícula, o responsável pelo estudante deverá comparecer pessoalmente na unidade de ensino. Caso não haja interesse na rematrícula, o responsável pelo aluno menor de idade, deverá declarar por escrito que não deseja mais permanecer na unidade de ensino.

A efetivação da matrícula nova deverá ser feita a partir da apresentação de vários documentos, como certidão de nascimento ou carteira de identidade do estudante, histórico escolar, declaração de transferência e comprovante de residência e os cartões de vacinação, do SUS e do Bolsa família com o Número da Identificação Social (NIS), além de um laudo médico atualizado para estudantes com deficiência, transtorno global no desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação.

Para o ingresso na Educação Infantil, as crianças, que são divididas em grupos conforme a faixa etária, deverão ter de 6 meses a 5 anos. Já os alunos do Ensino Fundamental deverão ter no mínimo 6 anos, conforme a série a que pertencem. Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), os alunos devem ter no mínimo 15 anos.